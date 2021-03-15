2 üniversiteye rektör aranıyor

YÖK, Bartın Üniversitesi ve Bayburt Üniversitesi için rektör adaylığı başvuru ilanı yayınladı. Buna göre, rektör adayları için belirlenen şartları taşıyanlar, 15 Mart'tan itibaren 26 Mart Cuma günü mesai saati bitimine kadar YÖK'e başvurabilecek. Başvurular, posta veya ‘rektoraday@yok.gov.tr’ adresine elektronik posta yoluyla yapılabilecek.