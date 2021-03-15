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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 15.03.2021 - 10:22 | Son Güncelleme:

2 üniversiteye rektör aranıyor

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2 üniversiteye rektör aranıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığınca, Bartın ile Bayburt üniversitelerine rektör adaylığı için 26 Mart Cuma mesai bitimine kadar başvuru alınacak.

YÖK, Bartın Üniversitesi ve Bayburt Üniversitesi için rektör adaylığı başvuru ilanı yayınladı. Buna göre, rektör adayları için belirlenen şartları taşıyanlar, 15 Mart'tan itibaren 26 Mart Cuma günü mesai saati bitimine kadar YÖK'e başvurabilecek. Başvurular, posta veya ‘rektoraday@yok.gov.tr’ adresine elektronik posta yoluyla yapılabilecek.

 

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