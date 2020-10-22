180 ortaokul projesi TÜBİTAK’ta yarı finale kaldı

Bu yıl 14’üncüsü düzenlenen TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nın bölge aşaması proje değerlendirmeleri tamamlandı. Biyoloji, coğrafya, değerler eğitimi, fizik, kimya, matematik, Türkçe, tarih, teknolojik tasarım ve yazılım olmak üzere 10 ana alanda ve 30 tematik alanda düzenlenen yarışmaya bu yıl 15 bin 661 proje başvurusu alındı. Ön değerlendirmeyi geçen ve yarışmanın bölge aşamasına davet edilen 1200 proje eş zamanlı olarak 13-14 Ekim tarihleri arasında çevrimiçi ortamda 360 öğretim üyesi tarafından değerlendirildi. Yapılan değerlendirme sonucunda her alanda birincilik, ikincilik ve üçüncülük dereceleri belirlendi. Değerlendirmelerde birincilik derecesi alan 180 proje, yarışmanın final aşamasına geçmeye hak kazandı.

49 PROJE BÖLGE DERECESİ ALDI

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullar Asya ve Avrupa bölge sergilerine 1412 başvuru yaptı. Bölge sergilerine davet edilen 200 projenin 148’i İstanbul’a ait olan 49 proje, bölge derecesi elde etti. İstanbul’dan katılan 23 projesi birincilik, 11 proje ikincilik, 15 proje üçüncülük aldı.

‘ÖĞRENCİLERİMİZİN ÖZGÜN FİKİRLERİN PEŞİNDEN KOŞMASI BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ’

İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nın öğrencilerimizi düşünmeye, gözlem yapmaya, merak etmeye, merak ettiklerini araştırmaya teşvik ederek gelecekte karşılaşacakları problemlere çözümler üretebilmelerine katkı sunduğunu belirtti. Yazıcı, konuşmasına şöyle devam etti:

“Öğrencilerimizin tarım teknolojilerinden afet uyarı sistemine, yenilenebilir enerji kaynaklarından değerleri kanıt temelli öğretme süreçlerine, özel çocuklarımızdan su okuryazarlığına, akıllı ulaşım sistemlerinden sürdürülebilir kalkınmaya uzanan projelerinin geleceğimiz açısından çok önemli. Yarışma finaline kalan projelerin temalarının yarınlarımız bakımından da ele alınması gerekiyor. Ortaokul öğrencilerimizin bu ülkenin geleceğini tasarlayan projelere kafa yorması, özgün fikirlerin peşinden koşması bizi çok mutlu etti. Şunun farkındayız; bu tür çalışmalar onları sadece bir yarışmaya hazırlamıyor, kendilerini hayat disiplinine, toplumsal sorumluluk almaya, kültürel mirasımı aktarmanın yeni yollarını düşünmeye ve gelecekte bir mesleğe hazırlıyor. Sözgelimi biyoçeşitlilik, göç ve uyum, kültürel miras, sağlık ve beslenme, STEAM, algoritma ve tasarım, robotik kodlama, bilim tarihine medeniyetimizin katkıları, dijital dönüşüm ve nesnelerin interneti temaları bu bağlamda son derece dikkat çekici. Projelerin tematik alanlarında andığım konuların yer alması da bizi ayrıca mutlu ediyor. Öğrencilerimizin TÜBİTAK projelerinin geliştirilebilmesi için her türlü katkı önem taşıyor. Onların önündeki gelecek aslında Türkiye'mizin 2053 Vizyonu’na yansıyacak geleceği. Sürece ilgi gösteren tüm öğrencilerimizi ve danışmanlarını canı gönülden kutluyorum, kendilerine finallerde başarılar diliyorum.”

Bu yıl Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına katılan öğrencilerin projelerini yayınlamak için TÜBİTAK tarafından internet sitesi oluşturuldu. Yarışmanın final aşamasıyla ilgili bilgilendirmeler ise ilerleyen günlerde finalist öğrencilere duyurulacak.