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180 bin öğrenci tercih yapmadı

#Meb#Tercih#Öğrenci
180 bin öğrenci tercih yapmadı

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre TEOG ortak sınavlarına katılan 1 milyon 288 bin 315 öğrenciden 1 milyon 108 bin 182’si tercih başvurusunda bulundu. Yani 180 bin 133 öğrenci tercih yapmadı.

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Daha önce yapılan açıklamalarda tercih yapmayan öğrencilerin otomatik olarak açıköğretim lisesine yerleştirileceği söylenmişti.Tercih yapmayan öğrencilerin büyük çoğunluğunun özel okula gidecek adaylardan oluştuğu tahmin ediliyor.



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#Meb#Tercih#Öğrenci

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