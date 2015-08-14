180 bin öğrenci tercih yapmadı

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Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre TEOG ortak sınavlarına katılan 1 milyon 288 bin 315 öğrenciden 1 milyon 108 bin 182’si tercih başvurusunda bulundu. Yani 180 bin 133 öğrenci tercih yapmadı.
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Daha önce yapılan açıklamalarda tercih yapmayan öğrencilerin otomatik olarak açıköğretim lisesine yerleştirileceği söylenmişti.Tercih yapmayan öğrencilerin büyük çoğunluğunun özel okula gidecek adaylardan oluştuğu tahmin ediliyor.