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18 milyonluk karne sevinci

#Karne#Yarıyıl Tatili#Mahmut Özer
18 milyonluk karne sevinci

6 Eylül’de başlayan yüz yüze eğitim döneminin ilk bölümü, dün son ders zilinin çalmasıyla tamamlandı. 2 haftalık yarıyıl tatili başlayan 18 milyon öğrenci karnesine kavuştu. Ankara’da Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ilk yarıyıl karne dağıtım töreni için Kavaklı İlkokulu’nda öğrencilerle buluştu.

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Bakanlık görevini aldığından bu yana öğrencilere ilk kez karne dağıtan Mahmut Özer, “7 Şubat’ta yüz yüze eğitim için aynı kararlılıkla tekrar buluşacağız. Verilere baktığımızda şu an için yarıyıl tatilini uzatmamızı gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değil. Şimdi bol bol dinleneceğiz, kitap okuyacağız, ailelerimizle vakit geçireceğiz. Buradan da 18 milyon arkadaşımıza el sallayıp ’iyi tatiller’ diliyoruz” dedi. Bakan Özer, Ankara Valisi Vasip Şahin ile karneleri dağıtırken öğrencilere şunları söyledi: “5 ay büyük bir sabırla göstererek bugüne geldiniz. Hepinize çok teşekkür ederim. Maskeye, mesafeye, hijyene riayet etmemiş olsaydınız okullar 5 ay açık kalamazdı. Bu yüzden sizi kutluyorum. Bu iki haftalık yarıyıl tatilinde en az bir tane kitap okuyun. Anlaştık mı? Velilerimiz de kitap alsınlar.”

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18 milyonluk karne sevinci

KAR AYARI

İstanbul’da ise beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle valiliğin aldığı karar doğrultusunda saat 13.00’te verilmesi gereken karnelerin saati öne çekildi. Normal eğitim yapan okullar ve ikili eğitim yapan okullarda sabahçılar saat 10.00’da, öğlenciler ise saat 14.00’te karnelerine kavuşup ikinci dönem için dinlenmeye başladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Aksaray Mahmudiye Ortaokulu’nda öğrencilere karnelerini vererek heyecanlarına ortak oldu.

18 milyonluk karne sevinci

TATİL PLANLARI HAZIR

İstanbul’un Bahçelievler ilçesindeki Fikret Yüzatlı İlkokulu öğrencilerinin karne sevincine ortak olduk. Pandemi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında veliler okul binasının içine alınmadı. Sınıfta karne alan öğrenciler anne ve babalarından ayrı karne heyecanı yaşadı. İki haftalık tatili oyun oynayarak geçirmek isteyen miniklerin, tatil planları da şimdiden hazırdı.

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#Karne#Yarıyıl Tatili#Mahmut Özer

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