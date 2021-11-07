17 bin 739 çocuğa trafik eğitimi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bill Gatesten korkunç uyarı Yeni kâbusu açıkladıBill Gates'ten korkunç uyarı! Yeni kâbusu açıkladı#Bill Gates
Musktan tartışma yaratan anket Milyonlarca kişi oy kullandıMusk'tan tartışma yaratan anket! Milyonlarca kişi oy kullandı#Elon Musk
Tarım Havzası mumyalarının esrarı Anadoludan geldikleri düşünülüyordu ama...Tarım Havzası mumyalarının esrarı! Anadolu'dan geldikleri düşünülüyordu ama...#Tarım Havzası
Lütfü Türkkan İYİ Parti Grup Başkanvekilliğinden istifa ettiLütfü Türkkan İYİ Parti Grup Başkanvekilliğinden istifa etti#İyi Parti
Erdoğandan Mehmetçiğe mesaj: Sancak bizim kutsalımızErdoğan'dan Mehmetçiğe mesaj: Sancak bizim kutsalımız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Canlı | Olimpiyatta gol sesi Skor...Canlı | Olimpiyat'ta gol sesi! Skor...#Karagümrük
Bakan Akar: Hukuk ve milletimiz bunların haddini bildirecekBakan Akar: Hukuk ve milletimiz bunların haddini bildirecek#Milli Savunma Bakanlığı
Karadenizde sular ısındı Turistik geziye gelmediğinizi biliyoruzKaradeniz'de sular ısındı! "Turistik geziye gelmediğinizi biliyoruz!" #RUSYA
Türk TIRı İranda kaza yaptı Şoke eden yağma görüntüleriTürk TIR'ı İran'da kaza yaptı! Şoke eden yağma görüntüleri#Mardin
ABDyi şaşkına çeviren olay Duvarı kırınca karşılarına çırılçıplak çıktıABD'yi şaşkına çeviren olay! Duvarı kırınca karşılarına çırılçıplak çıktı#ABD
Yonca Evcimik bikinili pozlarıyla sosyal medyaya damga vurduYonca Evcimik bikinili pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu#Yonca Evcimik
Her gün füze test ediyorlardı... Kan donduran uyarı Halk açlıktan ölecekHer gün füze test ediyorlardı... Kan donduran uyarı! Halk açlıktan ölecek#Kuzey Kore
Yeni dolandırıcılık yöntemi oldu... Uzmanlar çocuklar dahil herkesi uyardıYeni dolandırıcılık yöntemi oldu... Uzmanlar çocuklar dahil herkesi uyardı! #Squid Game
Dilara Bakan: Ben gülerek öleceğimDilara Bakan: Ben gülerek öleceğim#Dilara Bakan
Dilan Çıtak Tatlıses, İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatlinin düğününe neden katılmadıDilan Çıtak Tatlıses, İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin düğününe neden katılmadı?#Dilan Çıtak
HABERLEREğitim Haberleri

17 bin 739 çocuğa trafik eğitimi

#Çocuk#Trafik Eğitimi#MEB
17 bin 739 çocuğa trafik eğitimi

Çocuk Trafik Eğitim Parklarında, bu yılın 10 aylık döneminde 17 bin 739 çocuğa, emniyet kemerinin önemi, trafik levhalarının ve yol işaretlerinin anlamları, trafik ışıklarında sürücü ve yaya olarak davranış metotları hakkında bilgiler verildi.   

Haberin Devamı

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle çocuk yaşlarda trafik bilincinin oluşturulması amacıyla hayata geçirilen "Çocuk Trafik Eğitim Parkları" projesi ile 4-12 yaş grubundaki çocuklara trafik kuralları uygulamalı ve teorik olarak gösterildi. Eğitimlerde çocuklara, akülü araçlar kullanılarak, trafik kurallarına uygun durma, duraklama ve park etme yöntemleri, uyulması gereken manevra kuralları, güvenli takip mesafesi, emniyet kemerinin önemi, trafik levhalarının ve yol işaretlerinin anlamları, trafik ışıklarında sürücü ve yaya olarak davranış metotları hakkında bilgiler verildi, kısa eğitim filmleri izlettirildi.     

9 İLE DAHA PARK YAPILIYOR
Ankara, Balıkesir, Çanakkale, Düzce, Edirne, Eskişehir, Hatay, Kars, Kırklareli, Konya, Niğde, Ordu, Tekirdağ, Uşak, Afyonkarahisar, Erzincan, Isparta, Sivas, Rize, Kocaeli, Yozgat, Şanlıurfa ve Zonguldak olmak üzere toplam 23 ilde faaliyet yürüten parklarda, bu yılın 10 aylık döneminde, 17 bin 739 çocuğa uygulamalı trafik eğitimi verildi.     

Aksaray, Bilecik, Bursa, Karabük, Mardin, Trabzon, Osmaniye, Edirne ve Batman olmak üzere 9 ilde ise parkların yapımına devam ediliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çocuk#Trafik Eğitimi#MEB

BAKMADAN GEÇME!

Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti, Neymar yıkıldı İnanmayı reddediyorum, reddediyorum

Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti, Neymar yıkıldı! 'İnanmayı reddediyorum, reddediyorum'

#Neymar
Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

#Asgari Ücret
Ferhan Şensoy, Peranın yüzünü gösterdi

Ferhan Şensoy, Pera'nın yüzünü gösterdi

#Ferhan Şensoy