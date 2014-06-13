17,5 milyon öğrenci bugün karne alıyor

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İlkokul 1’inci sınıflar için yapılan uyum eğitimine bu yıl ortaokul 5’inci sınıflar da katılacak. Bu kapsamda ilkokul 1 ve ortaokul 5’inci sınıflara 8-12 Eylül arasındaki uyum eğitimi uygulanacak. 15 Eylül’de ise tüm sınıflar dersbaşı yapmış olacak.

İlk yarı ise 23 Ocak’ta tamamlanacak.

KARNE HEYECANI YAŞANDI / Foto Galeri

8’LERE ZOR YAZ

İlk, orta ve lise son sınıf öğrencileri mezuniyetin yanı sıra yaz tatilinde kayıt telaşı yaşayacak. Özellikle 8’inci sınıflar için lise kayıt süreci tüm yaza yayılacak. Lise sonlar için ayrıca yarın LYS maratonu başlıyor.

3 AYLIK yaz tatili, ortaokulların 8’inci sınıflarında okuyan öğrenciler için tercih ve kayıt telaşıyla geçecek. 4 Temmuz’da okulların kontenjanlarının duyurulmasının ardından 7 Temmuz’da yerleştirme esas puanları ilan edilecek. Lise tercihleri 31 Temmuz-8 Ağustos arasında yapılacak. Sonuçlar da 22 Ağustos’ta açıklanacak.

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ÖZEL TAKVİMİ BELLİ

Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği, sınavla öğrenci alan özel okulların kayıt takvimini açıkladı. Buna göre, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) kapsamında yapılan sınavlarla öğrenci alacak özel okulların taban puanları 21 Temmuz’da ilan edilecek. Ön kayıtlar 4-5 Ağustos’ta, kesin kayıtlar 6-7 Ağustos’ta yapılacak. 18-19 Ağustos’ta ikinci ön kayıt ve 20-21 Ağustos’ta kesin kayıtlar alınacak. Üçüncü ve son ön kayıt dönemi 25-26 Ağustos’ta, kesin kayıtlar 27-28 Ağustos’ta tamamlanacak.

Son kayıt dönemi ise 1 Eylül’de başlatılacak.

PUANLAR 3 DERSTEN HESAPLANACAK

ÖZEL okullar daha önce duyurdukları gibi öğrenci alımında, TEOG kapsamında sınav yapılan 6 dersten değil Türkçe, matematik ile fen ve teknoloji olmak üzere

3 dersten puan hesaplama yapacak. Buna göre Türkçenin katsayısı 3, matematik ile fen dersinin katsayısı ise 2 olacak. Birinci dönem TEOG kapsamında uygulanan merkezi sınavların ağırlığı yüzde 30, ikinci dönem sınavlarının ağırlığı ise yüzde 70 olacak. Ayrıca, öğrencilerin 8’inci sınıf yıl sonu başarı puanı da hesaplamaya eklenecek. Böylece ‘Özel Okullar Yerleştirme Puanı-ÖYP’ ortaya çıkacak.

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ÖYP HESAPLAMA FORMULÜ

ÖYP = (3T1+2M1+2F1)x0.30 + (3T2+2M2+2F2)x0.70 + YBP8

(TEOG Özel Okullar Modeline göre öğrenci puanı

www.toobpuan.com adresinden hesaplanabilir.)

TABAN PUANDAN YÜKSEKSE KAYIT

Ön kayıt için veliler, özel okullara öğrencinin resmi kimlik belgesi ve e-okula giriş için gerekli bilgileri ile doğrudan başvurabilecek. Okul yönetimi veli ile birlikte öğrencinin e-okul karnesine girerek resmi puanını hesaplayacak. Bu puan okulun taban puanından yüksekse ön kayıt işlemi tamamlanacak. Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin velileri okula başvurarak asıl kayıt işlemlerini tamamlayacak. 25 Ağustos’tan itibaren kayıtlar nakil yöntemiyle yapılacağı için bu tarihten itibaren bir özel okula kayıt hakkı kazanan veliler nakil işlemlerini kendileri yürütecek.