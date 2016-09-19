Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 15 Temmuz ders kitaplarında ve müfredatta yer alacak

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Bakan Yılmaz, Halitpaşa Mahallesi Sılbıslı Salih Caddesi'ndeki Salih Erkan İlkokulu’nda, 2016-2017 eğitim öğretimin yılının açılışı sebebiyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 2016-2017 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. Türkiye'nin 15 Temmuz 2016 akşam saatleri itibariyle milli iradeyi, demokrasiyi, hukuk devletini ve halkımızın sarsılmaz birliğini hedef alan alçak bir darbe girişimine maruz kaldığını hatırlatan Yılmaz, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde de örgütlenmiş bir ihanet cuntasının bir darbe girişiminde bulunduğunu anlattı.

Darbe girişiminde millete ait tanklar, helikopter, uçak ve silahların ihanet şebekeleri tarafından gasp edildiğini vurgulayan Yılmaz, "Namlular halka doğrultuldu. Halkımız bu işgal gücüne karşı bedenlerini siper etti, hakkına ve hukukuna, evlatlarının geleceğine, seçtikleri aracılığıyla yönetim hakkına ve vatanına sahip çıktı. Kendisine güç veren nedenlerin hak karşısında yek ile yeksan olduklarını gördük. Milletimiz memleket kadar büyük yüreği ve yumruğu ile elinde hiçbir silah olmadan şehadet inancı ve vatan sevgisi ile ihanet çetesini teslim aldı. Bir destan yazıldı tüm Türkiye'de ve bu destan yer yüzünde tek. Kahraman bir milletin kanıyla canıyla tanka, topa, tüfeğe, uçağa, helikoptere karşı yazdığı bir destan, milli iradeye sahip çıkma destanı. Bu destan hesap gününde bu milletin yüz akı olacaktır" diye konuştu.

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Yılmaz, Türkiye'nin ileri demokrasiye ve hukuk devletine yolculuğunun kararlılıkla devam edeceğini belirterek, bu süreçte milletin başta paralel devlet yapılanması olmak üzere diğer terör örgütlerine karşı mücadelesinin devam edeceğine dikkati çekti.

AYDINLIK GÜNLERE ÇIKMAK İÇİN DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ

"Kardeşliğimizi pekiştirmek ve aydınlık günlere milletçe çıkmak için daha çok çalışılacağız" diyen Yılmaz, şöyle devam etti:

"2016-2017 eğitim öğretin yılı, tüm eğitim kurumlarımızda 15 Temmuz Şehitler Haftası teması ile başlıyor. Bu hafta kapsamında 15 Temmuz'da yaşanan ihaneti ve milletimizin şanlı direnişini gelecek kuşakların hafızalarına yerleştirmek ve bir daha böyle olayların tekerrür etmesini önlemek için bakanlık olarak bazı önlemler aldık."

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Yılmaz, gelecek yıldan itibaren bütün ders kitaplarında ve müfredatta 15 Temmuz'daki FETÖ'nün darbe girişimi ve sonrasının yer alacağını belirterek, darbeci terör örgütünden devralınan okulların 15 Temmuz şehitlerinin isimleriyle eğitim öğretime devam edeceğini vurguladı.

18 milyon örgün ve 8 milyon yaygın eğitim olmak üzere 26 milyon öğrenci ve kursiyer için 15 Temmuz'u anlatan broşür bastırıldığını, lise öğrencileri için de Prof. Dr. Erhan Afyoncu'nun da katkılarıyla ayrı bir kitapçık oluşturduklarını ve bu kitapçıkların öğrencilere dağıtıldığını hatırlatan Yılmaz, bu kapsamda 2 ayrı video gönderdiklerini bildirdi.

Yılmaz, gazi ve şehit yakınlarının okullardaki 15 Temmuz etkinliklerine davet edilmesi yönünde öneride bulunduklarına değinerek, "İnşallah gelecek kuşaklar bir daha böyle bir ihanete asla izin vermeyecek bir şuurda yetişecektir" dedi.