15 Tatil Ne Zaman Başlıyor, Okullar Ne Zaman Kapanıyor?

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İlköğretim, Ortaöğretim ve Lise öğrencilerinin merakla bekledikleri 1.dönem ara tatili ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak? En çok öğrencilerin sevinecekleri sömestr tatilinin tüm detayları şöyle;

Kurban Bayramı nedeniyle ülkemizdeki tüm okullar gecikmeli olarak 28 Eylül 2015 tarihinde açılmıştı. 2015 – 2016 öğretim yılının 1. Dönemi 22 Ocak 2016 tarihinde sona erecek ve ara tatil 8 Şubat tarihine kadar sürecek.

Bol tatilli bir eğitim-öğretim yılı olacak bu dönemde hem öğrenciler hem de öğretmenler tatili adeta iple çekiyor. Yazılılardan ve sözlü sınavlardan sıkılan öğrenciler daha şimdiden Şubat tatilinin ne zaman başlayacağını ve okulların ne zaman kapanacağını sorgular oldular.

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Bu öğretim yılının 1.dönemi 22 Ocak 2016 Cuma günü bitecek. Yarıl yıl tatilinin de başlangıcı olan bu sömestr tatili süresi 5 Şubat 2016’da sona erecek. Yani okullar 22 Ocak 2016’da kapanacak, 5 Şubat 2016’dan hemen sonraki Pazartesi günü açılacak.

15 Tatil Hangi Gün Başlayacak?

Öğrencilerin merakla bekledikleri bu soruya en doğru cevap Milli Eğitim Bakanlığı’ndan geldi. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın yayınladığı açıklamaya göre; 2015 – 2016 öğretim yılının birinci kanaat dönemi 22 Ocak 2016 Cuma günü sona erecek.

Okullarda 2016’nın İkinci Dönemi Ne Zaman Başlayacak?

22 Ocak 2016 Cuma günü başlayacak olan yarıyıl tatilinin 5 Şubat 2016’da sona erecek. MEB, ikinci kanaat döneminin 8 Şubat 2016 Pazartesi günü başlayacağını açıkladı.

8 Şubat 2016 günü öğrenciler yeniden ders başı yapacaklar, ikinci dönem ise 12 Haziran 2016 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler bu tarih itibariyle karne ve başarı belgelerini alarak yaz tatiline girecekler.

2015 – 2016 eğitim-öğretim yılında ülkemizde açık öğretim, örgün eğitim, resmi ve özel okullar dahil olmak üzere yaklaşık olarak 18 milyon öğrenci tüm okullarda derslere başladı.

Bu öğrencilerden bazılarının okula yeni başladığı, bazılarının ise öğrenimlerine devam ettiği öğretim döneminde toplam 900 bin 794 öğretmen, 600 bin derslikte ilk dönemi tamamlamak için gün sayıyor.

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Tatile çıkmayı planlayan öğrenci ve ailelerinin otobüs, uçak veya tren biletlerini şimdiden almalarını öneririz. Çünkü; son güne kalanlar bilet bulamayabilirler.