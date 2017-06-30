15 öğrenciye yurtdışından kabul

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15 öğrenci yurtdışından kabul aldı. Lise ve üniversitelerin yurtdışı değişim programları, yaz okulu, yurtdışı ve yurtiçi geziler konusunda danışmanlık hizmeti sunan Uğur International birimi, Uğur Okulları öğrencilerine yurtdışında eğitim fırsatı sunuyor.

Liseyi yurtdışında okumak isteyen Uğurlu öğrenciler, bir dönemin bir yılını ya da tamamını Amerika, Kanada, İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya, Almanya, Avusturya ve Yeni Zelanda gibi dünya ülkelerinde tamamlayabiliyor. Lise değişim programı U-Xchange için öğrencilerin, Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı’na girmesi ve geçerli puan alması gerekiyor. Rehberlik bölümü de öğrencinin program için hazır olup olmadığını belirliyor. Değerlendirmeler sonunda hem Türkiye’deki eğitim danışmanları hem de gitmek istedikleri ülkedeki eğitimciler tarafından mülakata alınıyor ve tercihlerine göre başvuru süreci başlatılıyor.

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U-Xchange programıyla bu yıl, Beylikdüzü Uğur Lisesi’nden bir öğrenci Kanada Braemar College’ta, Ankara Yaşamkent Kampusu’ndan iki, Bodrum Uğur Anadolu Lisesi’nden bir, Ankara Balgat Kampusu’ndan bir ve Sakarya Uğur Anadolu Lisesi’nden iki öğrenci de Amerika’da lise öğrenimlerine devam edecek. Öğrenciler bir tam akademik yıl süresince kabul aldıkları devlet liselerinde eğitimlerini sürdürecekler ve bu sürede yabancı dil becerilerini geliştirecekler.

ÜNİVERSİTELERİN KAYIT ŞARTLARI ÜLKELERE GÖRE DEĞİŞİYOR

Yurtdışında üniversite eğitimi almak isteyen öğrenciler BAU Global iletişim ağında yer alan beş üniversite, üç dil okulu ve dört uydu kampusu başta olmak üzere, diğer üniversitelerdeki öğrenim bursu ve sertifika programı olanaklarından faydalanabilecek. Liseye devam eden ve üniversiteyi yurtdışında okumak isteyen Uğurlu öğrenciler, Uğur International tarafından sunulan üniversite danışmanlığı hizmetinden yararlanarak üniversitelerin kayıt şartları hakkında detaylı bilgi edinebiliyor ve başvuru sürecinde destek alabiliyor. Öğrenciler üniversite değişim programına dahil olmak için her ülke özelinde farklılık gösteren adımları izliyor. Süreçte ilk aşama dil yeterlilik sınavı oluyor, TOEFL veya IELTS gibi sınavlarda gerekli skorun sağlanmasının ardından ülkeye göre farklılaşan kabul koşullarını sağlamaları gerekiyor.

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2016-2017 öğretim yılında eğitim gören sekiz Uğur Okulları öğrencisi Uğur International ile farklı ülkelerdeki üniversitelerin kapılarını çalacak. İzmir Uğur Okulları Bornova Kampusu’ndan iki öğrenci İngiltere Newcastle Üniversitesi ve Budapeşte Metropolitan Üniversitesi’nde öğrenim görecek. Yine Bornova Kampusu’ndan iki öğrenci ve Antakya Uğur Anadolu Lisesi’nden bir öğrenci Kanada Seneca College‘da eğitim görmeye hak kazandı. İstanbul Uğur Okulları Beşiktaş Kampusu’ndan bir öğrenci Hollanda Wittenborg Üniversitesi’nden, Kartal Kampusu’dan bir öğrenci Washington Seattle Central College’dan, Bodrum Uğur Anadolu Lisesi’nden bir öğrenci Venedik Ca’ Foscari Üniversitesi’nden kabul aldı.