15 bin öğretmen atanıyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in daha önce yaptığı duyurulara göre, eksik kadro ve branşlar değerlendirildi ve 15 bin öğretmenin 7 bin 500’ünün atamasının İstanbul’a yapılmasına karar verildi.

SONUÇLAR E-DEVLET’TE

Atama sonuçları MEB’in internet sitesinden duyurulacak, ardından e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Atama kararnameleri, il milli eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecek. Atanan öğretmenlerin başvuruda belirttikleri e-posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre elektronik ortamda tebligatlar yapılacak.