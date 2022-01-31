15 bin öğretmen atanıyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Gözler Kabinede Masada 4 önemli başlıkGözler Kabine'de! Masada 4 önemli başlık#Kabine Toplantısı
72 milyar liralık döviz bozduruldu Kur korumalı mevduat 225 milyar liraya ulaştı72 milyar liralık döviz bozduruldu! Kur korumalı mevduat 225 milyar liraya ulaştı#Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı
Galatasaraydan transferde Erick Pulgar hamlesi Resmi kiralama teklifi...Galatasaray'dan transferde Erick Pulgar hamlesi! Resmi kiralama teklifi...#Transfer
Pınar Hanımın Atadede çetesi 5 milyon TLlik vurgunPınar Hanım'ın Atadede çetesi! 5 milyon TL'lik vurgun#FETÖ
Ankarada yoğun kar: Beyaza büründü 46 kent alarmdaAnkara'da yoğun kar: Beyaza büründü! 46 kent alarmda#Meteoroloji
Oldukları gibi görünmeyenler göründükleri gibi olmayanlarOldukları gibi görünmeyenler göründükleri gibi olmayanlar#Sosyal Medya
Şirket içinden gelen başkanŞirket içinden gelen başkan#THY
Görüntüler şoke etti Alarma geçtiler... ABDden uyarı geldiGörüntüler şoke etti! Alarma geçtiler... ABD'den uyarı geldi#Kuzey Kore
Türk kaptan can verdi Çinin Covid-19 inadıTürk kaptan can verdi! Çin'in Covid-19 inadı#Çin
BES’te altın bereketiBES’te altın bereketi#BES
Türk malı maske Atina’yı karıştırdıTürk malı maske Atina’yı karıştırdı#Yunanistan
Atina’yı ayağına getirdiAtina’yı ayağına getirdi#Umut Evirgen
Kılıçdaroğlu’nun cevap vermesi gereken soruKılıçdaroğlu’nun cevap vermesi gereken soru#Kılıçdaroğlu
Terörle mücadelede zayıf halka: SiyasetTerörle mücadelede zayıf halka: Siyaset#PKK
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kılıçdaroğluna tepki: Ben ihalelere imza atmam, yalancılığını ispat ettinCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Ben ihalelere imza atmam, yalancılığını ispat ettin#Cumhurbaşkanı Erdoğan
HABERLEREğitim Haberleri

15 bin öğretmen atanıyor

#ÖĞRETMEN#Atama#Milli Eğitim Bakanlığı
15 bin öğretmen atanıyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak 15 bin öğretmen ataması için beklenen gün geldi. Atamalar bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Beştepe’de düzenlenecek törenle yapılacak.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in daha önce yaptığı duyurulara göre, eksik kadro ve branşlar değerlendirildi ve 15 bin öğretmenin 7 bin 500’ünün atamasının İstanbul’a yapılmasına karar verildi.

SONUÇLAR E-DEVLET’TE

Atama sonuçları MEB’in internet sitesinden duyurulacak, ardından e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Atama kararnameleri, il milli eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecek. Atanan öğretmenlerin başvuruda belirttikleri e-posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre elektronik ortamda tebligatlar yapılacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ÖĞRETMEN#Atama#Milli Eğitim Bakanlığı

BAKMADAN GEÇME!

Anahtar kelime ‘kanseri atlatırsam’ değil, ‘atlattığımda’...

Anahtar kelime ‘kanseri atlatırsam’ değil, ‘atlattığımda’...

#Kanser
Ailenizin açılmamış mektuplarını onlarca yıl sonra görseniz ne yapardınız Anı dedektifleri iş başında...

Ailenizin 'açılmamış' mektuplarını onlarca yıl sonra görseniz ne yapardınız? Anı dedektifleri iş başında...

#Antika
Otururken bacak sallamak bile etkiliymiş İşte hayata daha fazla hareket katmanın yolları...

Otururken bacak sallamak bile etkiliymiş! İşte hayata daha fazla hareket katmanın yolları...

#Egzersiz

BAKMADAN GEÇME!

Anahtar kelime ‘kanseri atlatırsam’ değil, ‘atlattığımda’...

Anahtar kelime ‘kanseri atlatırsam’ değil, ‘atlattığımda’...

#Kanser
Ailenizin açılmamış mektuplarını onlarca yıl sonra görseniz ne yapardınız Anı dedektifleri iş başında...

Ailenizin 'açılmamış' mektuplarını onlarca yıl sonra görseniz ne yapardınız? Anı dedektifleri iş başında...

#Antika
Otururken bacak sallamak bile etkiliymiş İşte hayata daha fazla hareket katmanın yolları...

Otururken bacak sallamak bile etkiliymiş! İşte hayata daha fazla hareket katmanın yolları...

#Egzersiz