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15 bin öğrenci sinemayla buluşacak

#Sinema#ÖĞRENCİ#Milli Eğitim Bakanlığı
15 bin öğrenci sinemayla buluşacak

Türkiye genelinde gerçekleştirilen ve 1 milyon öğrenciyi kapsayan proje çerçevesinde Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde de 15 bin öğrenci sinemayla buluşturulacak.

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Ülke genelinde yürütülen ‘1 Milyon Öğrenci Sinema ile Buluşuyor’ projesi kapsamında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 15 bin öğrenci sinemayla tanışacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği tarafından yurt genelinde ortaklaşa yürütülen ve 1 milyon öğrencinin sinemaya gitmesinin hedeflendiği proje kapsamında, Doğubayazıt ilçesinde de sinema salonunda öğrencilere film izletilmeye başlandı. ‘Ertuğrul 1890’ ve ‘Bizim Köyün Şarkısı’ filmlerinin izlettirildiği salonda öğrencilere şapka, tişört ve balon hediye edildi, patlamış mısır verildi.

‘ÖĞRENCİLERİMİZİN KEYİFLİ GÜN GEÇİRMESİNİ SAĞLIYORUZ’
Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Koordinatörü Hüseyin Duşbudak, projenin özellikle köy okullarında eğitim gören öğrenciler için önemli olduğunu söyledi. İlçede henüz sinema salonu görmemiş öğrencilerin bulunduğunu belirten Duşbudak, şöyle konuştu:
"Projeyle ilçemizde eğitim gören 15 bin öğrencimizi sinemayla buluşturuyoruz. Daha çok sinemayla henüz tanışmamış, sinema salonu görmemiş, imkânları kısıtlı köy okulu öğrencilerine ağırlık veriyoruz. Amacımız onları şehir hayatıyla tanıştırarak kültürel etkinlikler noktasında farkındalık oluşturmak. Belediyemizin sağladığı araçlarla köylerden ve ulaşım olanağı zor olan okullarımızdan öğrencilerimizi ilçe merkezine getirerek keyifli gün geçirmelerini sağlıyoruz."

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‘Ertuğrul 1980’ filmini izleyen Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Zeynep Taşdemir, keyifli bir gün geçirdiklerini söyledi. Taşdemir, "Bu tür etkinlikler bölgemizde çok fazla olmuyor. Projeyi başlatan bakanlıklarımıza ve organizasyonda büyük emeği olan kaymakamımıza çok teşekkür ederiz" dedi.

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#Sinema#ÖĞRENCİ#Milli Eğitim Bakanlığı

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