Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri

14 yeni fakülte kuruldu

#Üniversite#Resmi Gazete#Fakülte
14 yeni fakülte kuruldu

Cumhurbaşkanlığı kararıyla 14 yeni fakülte kurulurken, 10 yüksekokul, beş enstitü ve üç fakülte kapatıldı. Kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haberin Devamı

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı enstitü, fakülte ve yüksekokul kurulması, kapatılması ve adlarının değiştirilmesi hakkındaki Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'nin 18 Nisan 2019 tarihli sayısında yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre kurulan fakülte ve enstitüler şu şekilde:
Bartın, Bolu Abant İzzet Baysal, Burdur Mehmet Akif Ersoy ve Mersin üniversitelerine spor bilimleri fakültesi; Çanakkale Onsekiz Mart, Mardin Artuklu, Munzur ve Osmaniye Korkut Ata üniversitelerine sağlık bilimleri fakültesi; İskenderun Teknik Üniversitesi’ne havacılık ve uzay bilimleri ile turizm fakülteleri; Malatya Turgut Özal Üniversitesi’ne sanat, tasarım ve mimarlık fakültesi; Sanko Üniversitesi’ne lisansüstü eğitim enstitüsü; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’ne mimarlık, güzel sanatlar ve tasarım fakültesi; Tarsus Üniversitesi’ne mühendislik fakültesi; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’ne uygulamalı bilimler fakültesi; Eskişehir Teknik ile İstanbul Kültür Üniversitelerine lisansüstü eğitim enstitüsü; Marmara Üniversitesi’ne bağlı İslam ekonomisi ve finansı enstitüsü; Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne ise kenevir araştırmaları enstitüsü kuruldu.

Haberin Devamı
9 üniversiteye rektör atandı

9 üniversiteye rektör atandı

ÖZBEKİSTAN’A YÜKSEKOKUL
Ayrıca Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne bağlı Özbekistan'da Buhara İbni Sina Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kuruldu.

BAZI FAKÜLTELERİN ADI DEĞİŞTİ
Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin adı Dede Korkut Eğitim Fakültesi; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin adı Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi olarak değiştirildi.

10 YÜKSEKOKUL, 5 ENSTİTÜ, 3 FAKÜLTE KAPATILDI
Öte yandan, Bartın, Bolu Abant İzzet Baysal, Burdur Mehmet Akif Ersoy ve Mersin üniversitelerine bağlı beden eğitimi ve spor yüksekokulları; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Sağlık Yüksekokulu; İskenderun Teknik Üniversitesi Sivil Havacılık ile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik yüksekokulları, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi; Mardin Artuklu, Munzur ve Osmaniye Korkut Ata üniversitelerine bağlı sağlık yüksekokulları, Sanko Üniversitesi Sağlık Bilimleri ile Fen Bilimleri enstitüleri; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar ile Mimarlık fakülteleri; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu; Eskişehir Teknik ile İstanbul Kültür üniversitelerine bağlı fen bilimleri enstitüleri; İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ise kapatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Üniversite#Resmi Gazete#Fakülte

BAKMADAN GEÇME!

İki kıta 6. kez bağlandı Çanakkale’ye Zafer Gerdanlığı

İki kıta 6. kez bağlandı! Çanakkale’ye Zafer Gerdanlığı

#1915 Çanakkale Köprüsü
Depremler Marmara’nın yakasını bırakmıyor Büyük depremin önümüzdeki 25 yılda olma olasılığı...

Depremler Marmara’nın yakasını bırakmıyor! 'Büyük depremin önümüzdeki 25 yılda olma olasılığı...'

#Deprem
Son dakika: Ukraynadaki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı

Son dakika: Ukrayna'daki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı!

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

İki kıta 6. kez bağlandı Çanakkale’ye Zafer Gerdanlığı

İki kıta 6. kez bağlandı! Çanakkale’ye Zafer Gerdanlığı

#1915 Çanakkale Köprüsü
Depremler Marmara’nın yakasını bırakmıyor Büyük depremin önümüzdeki 25 yılda olma olasılığı...

Depremler Marmara’nın yakasını bırakmıyor! 'Büyük depremin önümüzdeki 25 yılda olma olasılığı...'

#Deprem
Son dakika: Ukraynadaki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı

Son dakika: Ukrayna'daki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı!

#Ukrayna