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13 ülkeden tarih öğrencileri İstanbul’da buluşuyor

#ÖĞRENCİ#Eğitim#Tarih
13 ülkeden tarih öğrencileri İstanbul’da buluşuyor

Oxford, Stanford, Cambridge, New York ve Sorbon gibi dünyaca ünlü çok sayıda üniversitenin bulunduğu 13 ülkenin tarih öğrencileri ‘Küresel Tarih Öğrenci Konferansı İstanbul 2018’de bir araya gelecek.

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‘Küresel Tarih Öğrenci Konferansı İstanbul 2018’, 22-24 Haziran arasında İstanbul’da yapılacak. İstanbul Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü’nün organize ettiği etkinliğe Amerika, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Fransa, Malezya, İtalya, Avusturya, Macaristan, Pakistan, Rusya, Yunanistan ve Türkiye’den tarih öğrencileri katılacak. Öğrenciler arasında Oxford, Stanford, Cambridge, New York ve Sorbon gibi dünyaca ünlü üniversitelerde eğitim alanlar da bulunuyor. Konferansın açılış konuşmasını İstanbul Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdülhamit Kırmızı’nın gerçekleştireceği konferansta, Yale Üniversitesi’nden Dr. Daniel Steinmetz Jenkins ve Hawai’i Pasifik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Jon Davidann de birer konuşma yapacak.

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#ÖĞRENCİ#Eğitim#Tarih

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