13.151 kontenjan ne olacak

Haberin Devamı

Uzmanlara göre, mevcut üniversitelere ek kontenjan verilmemesi halinde alt sıralardaki öğrenciler bu durumdan olumsuz etkilenebilir. Ancak YÖK, üniversitelere ek kontenjan verirse bu ihtimalin ortadan kalkacağını söyleyen uzmanlar, şu değerlendirmeyi yapıyor:

KİMLERİ ETKİLER

“Daha önce açıklanan tercih kılavuzundan bir tane kontenjan bile eksilse bu durum adayları etkiler.

1 milyonluk kontenjan içinde 13 bin rakamı az bir dilim olsa da tercihlere yine de etki eder. Ancak bu etki çok büyük olmaz. Etkisi özellikle arka sıralarda olan adaylar üzerinden olur. Son sıralara gidildikçe bu etki daha çok ortaya çıkar. Örneğin bu kapanan üniversitelerin birindeki tam burslu bir tıp programının adayları nasıl etkileyeceğine bakalım. Bu tıp programının 8 burslu öğrenci alacağını varsayalım. Geçen yıl en son 3 bininci öğrencinin buraya yerleştiğini düşünelim. Bu yıl program kapandığı için buraya alınması planlanan 8 aday başka üniversiteleri tercih edecek. Bu durum ilk 3 binlik dilimdeki 8 öğrencinin tercihini biraz etkileyecek. Kapanan kurumlardaki bu öğrenciler devlet veya vakıf farklı üniversitede aynı sıradaki yere yerleşerek, o programa son sırada girecek potansiyel birkaç öğrencinin tercihini düşürecek.”