15 vakıf üniversitesi kapatıldı

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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan kararnameye göre bazı üniversite, sağlık kurum ve kuruluşu, özel öğretim kurum ve kuruluşu, özel öğrenci yurdu ve pansiyonu, vakıf ve dernek, sendika, federasyon ve konfederasyonla kapatıldı. Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre kapatılan vakıfların her türlü taşınır ve taşınmazları ile her türlü mal varlığı, alacak ve hakları, belge ve evrakı Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bedelsiz olarak devredilmiş sayılacak. Kapatılan yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu tarafından devlet üniversitelerine veya vakıf üniversitelerine yerleştirilecek. Bu şekilde yerleştirilen öğrenciler, mezun oluncaya kadar vakıf yükseköğretim kurumlarına ödemeleri gereken ücretleri ilgili üniversiteye ödemeye devam edecekler.

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Kapatılan üniversiteler ise şöyle:

1- Altın Koza (İpek) Üniversitesi (Ankara)

2- Bursa Orhangazi Üniversitesi (Bursa)

3- Canik Başarı Üniversitesi (Samsun)

4- Selahattin Eyyubi Üniversitesi (Diyarbakır)

5- Fatih Üniversitesi (İstanbul)

6- Melikşah Üniversitesi (Kayseri)

7- Mevlana Üniversitesi (Konya)

8- Şifa Üniversitesi (İzmir)

9- Turgut Özal Üniversitesi (Ankara)

10- Zirve Üniversitesi (Gaziantep)

11- Kanuni Üniversitesi (Adana)

12- İzmir Üniversitesi (İzmir)

13- Murat Hüdavendigar Üniversitesi (İstanbul)

14- Gediz Üniversitesi (İzmir)

15- Süleyman Şah Üniversitesi (İstanbul)

Kapatılan kurmların tam listesini görmek için tıklayın

KAPATILAN ÜNİVERSİTELER İÇİN YÖK’TE ÇALIŞMA GRUBU

Kanun Hükmünde Kararname'yle 15 vakıf yükseköğretim kurumunun kapatılma kararının ardından, Yükseköğretim Kurulu’nda (YÖK) çalışma grubu oluşturuldu. YÖK yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kurul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından başlatılan çalışmalar sürüyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan Olağanüstü Hal (OHAL) Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler, YÖK tarafından devlet veya vakıf üniversitelerine yerleştirilecek. Bu öğrenciler, mezun oluncaya kadar vakıf yükseköğretim kurumlarına ödemeleri gereken ücretleri ilgili üniversiteye ödemeye devam edecek. Bu konuda usul ve esasları belirlemeye, uygulamayı yönlendirmeye, her türlü tedbiri almaya, ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Yükseköğretim Kurulu görevli ve yetkili olacak.

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Bu kapsamda, kapatılan 15 yükseköğretim kurumu ve bu kurumların öğrencilerinin durumlarına ilişkin YÖK'te bir çalışma grubu oluşturuldu. Çalışma grubunun, kapatılan üniversitelerin öğrencilerinin başka üniversitelere nakli konusunda da çalıştığı belirtildi.

YÖK'teki çalışma grubunun üzerinde durduğu alternatifler arasında, kapatılan üniversite öğrencilerinin aynı ildeki başka devlet veya vakıf üniversitelerine nakillerinin sağlanması konusunun da bulunduğu öğrenildi. (AA)