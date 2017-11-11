1200 uzman, eğitimin geleceğini konuşuyor

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Boğaziçi, ODTÜ ve MEF üniversitelerinin eğitim fakültelerinin koordinasyonunda düzenlenecek ‘Eğitimde Gelecek Konferansları’ EGK’17, MEF Üniversitesi’nin ev sahipliğinde başladı. İki gün boyunca Maslak Uniq Hall ve MEF Üniversitesi Maslak Kampusu’nda düzenlenecek seminerlerde Türkiye’nin farklı yerlerinden 1.200’e yakın eğitimci, dünyanın ve ülkemizin önde gelen eğitimcileriyle buluşacak. EGK’17’de ‘Dijital Çağda Eğitim’, ‘Eşit ve Adil Eğitim’, ‘Gelenekten Geleceğe Yerelden Küresele Eğitim’, ‘Gelecekte Öğretmen Eğitimi’, ‘Eğitimde Fark Yaratanlar’ temaları konuşulacak.

ATILAN ADIMLARI BİLİMSEL VERİLERLE AÇIKLAMAKTA ZORLANIYORUZ

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Konferansın açılışında konuşan Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Erktin, eğitimin bugününün pek parlak görülmediğini belirterek, "Geçtiğimiz yıl yine MEF Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Eğitimde Değişim konferansının tadı damağımızda kalmıştı. Bu yıl Mustafa Hoca'nın öncülüğünde birlikte benzer konferansı kotarmak, eğitimin geleceğini konuşmak için üç eğitim fakültesi olarak bir araya gelmek bize çok heyecan verdi. Eğitimin geleceğini konuşmak için toplandığımız şu zamanda maalesef eğitimin bugünü pek parlak görülmüyor. Bilime, sağduyuya kulaklarını tıkamış bir dönüşüm içinde duruyor. Atılan adımları kuramsal modellerle, bilimsel verilerle açıklamakta zorlanıyoruz. Eğitim sisteminin içinde bulunduğu durum vahim ve acil. Kötü örneklerle dolu bir sistemde hepimizin önünde eğitim politikalarının belirlenmesi, değerlendirmesi ve geliştirmesi sorumluluğu duruyor" dedi.

KONFERANS FİKİR VE DÜŞÜNCELERİN ORTAYA ÇIKMASINI SAĞLAYACAK

ODTÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgül Yılmaz Tüzün ise, eğitimin geleceğinin her ülkede, her yaş grubundan insanın önemsediği süreçlerden biri olduğunu belirterek, “Ülkeler kendi kültürel, ekonomik, sosyal, politik yapılarını göz önünde bulundurarak yapılandırdığı sistemlerle gelecekte sahip olmak istediği eğitimin altyapısını şekillendirme çabası içerisindedir. Konferansın ülkemizde ve diğer ülkelerden katılım sağlayan ortamlarda eğitimin sorunlarına çözüm üretebilecek ve eğitimimizin geleceğinin nasıl olması gerektiğine yönelik fikirlerin ve düşüncelerin ortaya çıkmasını sağlayacak önemli bir platform oluşturduğunu, dolayısıyla geleceğe umutla bakabileceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

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FİKRİ, VİCDANI HÜR ÖĞRENCİLER YETİŞTİRMEYE ODAKLANMALIYIZ

ODTÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gölge Seferoğlu, Atatürk’ün “Milli eğitimin amacı memur yetiştirmek değildir. Düşünceli, iradeli, karakter sahibi gençler yetiştirmektir” sözüne atıfta bulunarak, şunları söyledi:

"Benim de teşekkür etmem gerekenler var. Öncelikle Cumhuriyetimizin kurucusu ve bir kadın dekan olarak şu anda huzurlarınızda olmamı sağlayan Mustafa Kemal Atatürk'e çok şey borçluyum. Boğaziçi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Erktin ve MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Özcan'a bir senedir çok verimli çalışmaları için teşekkür ediyorum. Bir kere de benden bugün burada açılış konuşması yapmamı istedikleri için teşekkür ediyorum. Acaba eğitim öğrencilerimiz sınavdan tam puan aldığında mı başarılıdır yoksa başka zaman mı? Yine Mustafa Kemal Atatürk'ü referans vermek isterim. Diyor ki 'Milli eğitimin amacı memur yetiştirmek değildir. Düşünceli, iradeli, karakter sahibi gençler yetiştirmektir'. Bunu bazen göz ardı ediyoruz diye düşünüyorum. Fikri hür, vicdanı hür öğrenciler yetiştirmeye odaklansak gerisi gelir diye düşünüyorum."

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ÖĞRETMEN MUTLU DEĞİLSE EN İYİ SİSTEM DE GELSE YETMEZ

MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin ise, eğitimde en önemli noktanın öğretmen mutluluğu olduğunu belirterek, özetle şöyle devam etti:

"Bugün bu salonda bir eğitim ordusu var. Ben inanıyorum ki bugün ve yarın buradan çok güzel fikirler çıkacak, dostluklar oluşacak. Biz 2016'da 1.400 eğitimciyle eğitimde değişimi konuştuk. Bugün eğitimde geleceği konuşacağız. Biz eğitimde geleceği konuşurken ülkemizde ve dünyada farklı gündem konuları konuşuluyor. Uzayda yaşam var mı, insanları robotlar mı yönetecek, endüstri 4.0 hatta 5.0, akıllı kentler, roketli seyahat, insan vücuduna çipler mi yerleşecek? Dünya saydığım gündem konularıyla ilgili ne yapabilirim, neresinde olabilirim, diye büyük bir yarış içinde. Bizim gündemimiz ise şunlar; akşamdan sabaha değişen sınav sistemi, sınav sistemi yeniden değişiyor, inançlı ve imanlı gençlik yetiştirmek, terör, yolsuzluk, cinsel istismar, kanal İstanbul, yerli otomobil, İstanbul depreminde kaç kişi ölecek, belediye başkanları istifaları... Dünyanın gündeminden çok uzağız. OECD ortalamalarına göre, devletin ayırdığı bütçe artmasına rağmen sonlardayız. Dünya üniversiteler sıralamalarında sonlardayız. LYS sonuçlarına göre kontenjanların 3'te 1'i boş kaldı. Nerede hata yapıyoruz diyen yok. Eğitimin temeli öğretmendir. Öğretmen mutlu değilse, kişisel gelişimine destek veremiyorsak en iyi sistemi de getirsek de olmaz. En önemli konu öğretmen eğitimi ve mutluluğudur."