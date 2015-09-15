116 kontenjan boş kaldı

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 105 branşta yapılan öğretmen atamalarının ardından açıklama yapan İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, 116 kontenjanın boş kaldığını açıkladı. Coğrafya ve sosyal bilgiler öğretmeni ataması için KPSS’de davalık olan sorular nedeniyle mahkeme sürecinin beklendiğini belirten Aydoğdu, ikinci il içi ve iller arası atama yapılmasının ise zor göründüğünü söyledi. Aydoğdu’nun açıklamaları özetle şöyle:

1321 kadroya atama yapılmadı

Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi Avcı başkanlığında öğretmen atamasını gerçekleştirdik. 1321 öğretmenin atamasını yapmadık. Çünkü, KPSS sonuçlarında coğrafya ve sosyal bilgiler öğretmenlerinin alanıyla ilgili bir mahkeme sonucu bekleniyor. Mahkeme kararından sonra bu atamayı yapacağız. Toplam 35 bin 679 öğretmenimizi yerleştirdik. 116 kişilik boşluğumuz kaldı. Yarından itibaren de bu öğretmen arkadaşlarımızın hepsi gittikleri illerde göreve başlayacaklar. Bu öğretmen atamaları ile birlikte 894 bin 351 öğretmenimiz oldu. 105 branşta atama yaptık.

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İkinci iller arası atama doğru değil

Bu atamadan osnra Türkiye’deki öğretmen doluluk oranı yüzde 90’lara çıktı. Büyükşehirlerde doluluk oranı yüzde 100 civarında. Genellikle kırsaldaki arkadaşlarımız büyükşehirlere gelmek istiyorlar. Biz bir kere eş ataması yaptık, oradan boşalan yerlere 37 bin öğretmen ataması yaptık, onlar da gittiler. Şimdi iller arası atama yaptığımız zaman buradan gidecek öğretmenlerimizin yerlerini dolduramayacağzı. Normalde biz her yıl mayıs ve haziran arasında birinci iller arası ve il içi atamaları yapıyoruz. Ama şu anda okulların açılaşcağı bu süreçte ikinci iller arasını yapmak bize doğru gelmiyor. İkinci iller arası ataması olacağını düşünmüyorum. Eş durumu atamalarını ise yaptık, ağustos ayında bize eş durumu atamasından başvuran öğretmenlerimizin bir sorunu kalmadı.

İkinci il içi ataması yaparsak kural haline gelir

Bazı büyükşehirlerde öğretmenlerimizin görev yerlerine mesafeleri 100-200 kilometreden fazla oluyor ve biz il içi atamalarda bu öğretmenlerimizi geri getiremiyoruz. Çünkü örneğin sınıf öğretmenliğinde doluluk oranı il merkezlerinde yüzde 100’ün üzerinde.

Bu mesafede olan bütün arkadaşları il merkezine toplarsak, onlardan boşalan yerlerde derslerin hepsi boş geçecek. Hangimiz çocuklarımızın sürekli öğretmen değiştirmesini isteriz? Ama sayın bakanımızın talimatı var, il içinde 90-100 kilometre üzerinde olan arkadaşlar için çalışma yapıyoruz, belli olduğunda kamuoyuna duyuracağız. Şu anda ikinci iller arası atama zor gibi duruyor. Seneye olacak, her yıl yapılıyor. Biz geçen yıl iki kez il içi ve iller arası atama yaptığımız için bu yıl da iki kez isteniyor. Böyley aparsak bu bir kural haline gelecek ve altından kalkmamız mümkün değil.

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415 bin öğretmen atama bekliyor, ihtiyacımız 120 bin

116 kişilik kontenjan açığımız var. Yüzde 99’a yakın atamamız gerçekleşti. Dışarıda 415 bin öğretmen adayı atanmayı bekliyor. Bizim ihtiyacımız 120 bin. Biz 120 bin öğretmenin tamamını alsak bile 300 bin adayımız açıkta kalacak. Şöyle bir durum var, su ürünleri mühendisliği mezunu bir arkadaş gidip Tarım Bakanlığı’na beni niye işe almıyorsunuz demiyor. Ama pedagojik formasyon aldığında gelip bize neden beni atamıyorsunuz diyor. Şu ana kadar öğretmenlerimizin talep ve istekleri makul ölçüde Milli Eğitim Bakanımız tarafından bize yaptırıldı. Hiçbir dönemde öğretmenlerimizin istek ve talepleri bu kadar yerine getirilmedi.

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Biz öğretmenlerin taleplerini cevap verdik. 37 bin öğretmen, geri kalanı üzüldü. Öğretmen ihtiyacı en çok branşlar ise şöyle İngilizce, sınıf öğretmenliği , din kültürü ve ahlak bilgisi, fen ve teknoloji ve okul öncesi.



