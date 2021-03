1000 sporcuya destek

Enver Yücel, eğitim kurumları bünyesinde özellikle altyapıyı çok önemsediklerini söyledi. Yücel, "Bugün burada Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın milli sporculara yüzde 100 burs imkânı sağlayan mutabakat metni için buluştuk. Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla mili sporculara destek veren kurumlar olarak bir araya geldik, hep beraber bu imza töreninde buluştuk. Güzel bir gündü" dedi.

‘SPORSUZ BİR EĞİTİM DÜŞÜNÜLEMEZ’

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları olarak hedeflerinden birinin de destekledikleri sporcuların uluslararası arenada başarılı olmaları ve Türk bayrağını dalgalandırmak olduğunu belirten Enver Yücel, şöyle konuştu:

“Sporcunun her zaman yanındayız ve basketbol liginde bir takımımız var. Her alanda olduğu gibi 9 bine yakın öğrenciye de aynı zamanda bir sporcu unvanı kazandırarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tabii öğrenci sayımızın yüz binler olduğu düşünülürse bunun içerisinde sporsuz bir eğitim düşünülemez. Eğitim denilince sporuyla sanatıyla hep beraber hep birlikte olacak. Sporsuz bir eğitim düşünülemez. Eğer bir ülkede sporda başarı elde etmek istiyorsak bunu öncelikle her alanda olduğu gibi, eğitimden başlatmalıyız. Bununla ilgili toplamda totalde, öğrencilerimize Türkiye genelinde bütün branşlarda 120 milyon lira değerinde burs veriyoruz. Önümüzdeki yıllarda hedefimiz öğrencilerimiz spora sevdirmek, sporla dünya arenasına çıkabilmek ve şanlı bayrağımızı dünyanın her yerinde dalgalandırmak. En büyük hedefimiz bu. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz.”