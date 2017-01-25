100 binin üzerinde görüş

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TARİH DERSİNE 36 BİN 614 ÖNERİ

Paydaşlardan büyük ilgi gören lise kademesinde 25 ders için toplam 57 bin 610 görüş yollandı. En çok öneriyi 36 bin 614 ile tarih, 5 bin 616 ile biyoloji aldı. Bu dersleri sırasıyla felsefe ve coğrafya takip etti. Tarih dersi, Osmanlı’ya daha fazla yer verilmesiyle; biyoloji ise evrim teorisinin çıkarılmasıyla gündeme gelmişti. Ortaokul kademesinin 11 ders taslağı için 28 bin 298 öneride bulunuldu. İlk sırada en çok tartışılan taslak programlardan biri olan T.C inkılap tarihi ve Atatürkçülük yer aldı. Ders taslağı için 6 bin 16 görüş alındı. Sosyal bilgiler 3 bin 857 ile ikinci ve en tartışmalı derslerden olan fen bilimleriise 2 bin 901 ile üçüncü oldu.

İLKOKULDA TÜRKÇE BİRİNCİ

İlkokulda 11 ders taslağı için toplam 20 bin 371 görüş bildirildi. En çok öneri alan 3 bin 645 ile Türkçe olurken, onu 2 bin 698 ile görsel sanatlar ve 2 bin 373 ile hayat bilgisi takip etti.

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Tüm kademelerde altı din dersinin olduğu taslakta, ‘Ortaokul Peygamberimiz’in Hayatı’ dersi için 635 görüş bildirildi. ‘Ortaokul Temel Dini Bilgiler (İslam 1-2)’ 601, ‘Anadolu imam hatip meslek dersleri’ ise 531 öneri aldı.