100 bin liralık ‘sürdürülebilir gelecek’ bursu

British Council ve Birleşik Krallık hükümetinin yürüttüğü GREAT Kampanyası kapsamında iklim değişikliğiyle ilgili bir konuda bir yıllık lisansüstü eğitim almak isteyen öğrencilere burs programı başlatıldı. Türkiye’den beş öğrencinin yararlanacağı programda her bir burs, eğitim ücretini karşılamak üzere 10 bin sterlin olarak belirlendi. British Council’ın COP26’ya (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı) değer katmak için yürüttüğü küresel kültürel ilişkiler programının bir parçası olan burs programı dahilinde Türkiye’den öğrencilere burs veren üniversiteler arasında Anglia Ruskin University, Cranfield University, University of East Anglia, University of Essex and University of Glasgow yer alıyor.

‘Sürdürülebilir Bir Gelecek için GREAT Bursları’ Birleşik Krallıkta iklim değişikliği programlarına erişimi genişletmek ve olumlu değişim için genç sözcülerden oluşan bir grup oluşturmak amacıyla tasarlandı. British Council’den yapılan açıklamada, "Bu program çevre konularına duyarlı beş öğrencinin Birleşik Krallıkta eğitimlerini ilerletmelerini ve yeşil meslekler ve dönüşümsel değişim sürecine katkı sağlamayı amaçlıyor. 2021/2022 akademik yılına yönelik burs başvurusunda bulunmak isteyen öğrencilerin bursu veren üniversite tarafından programa kabul almış olması ve programa giriş koşullarının tümünü yerine getirmiş olması gerekiyor. Her bir bursun son başvuru tarihi ilgili üniversitenin web sayfasında bulunabiliyor” denildi.

