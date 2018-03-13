10 soruda bursluluk sınavı... Başvurular başladı, akıllarda soru kalmasın

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Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı’nın (PYBS) yeni ismi olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKSBS) için başvurular 12 Mart’ta başladı. Başvuruların 5 Nisan’a kadar okul müdürlükleri üzerinden veliler tarafından yapılması gerekiyor. Sınav giriş belgeleri 24 Mayıs’ta ilan edilecek. Sınavsa 3 Haziran’da düzenlenecek. Sonuçlar 18 Temmuz’da paylaşılacak. İşte İOKSBS ile ilgili akıllara takılan 10 soru.

1- SINAVA HANGİ SINIFLAR KATILABİLİYOR?

MEB’in İOKSBS Kılavuzu’na göre 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ile lise hazırlık sınıflarında eğitim alan öğrenciler başvurabiliyor.

2- AÇIKÖĞRETİM ORTAOKULU VE LİSESİ ÖĞRENCİLERİ DE BURSLARDAN FAYDALANABİLİYOR MU?

Açıköğretim lisesi, meslekî açıköğretim lisesi, açıköğretim imam hatip lisesi ve açıköğretim ortaokulu öğrencileri bursluluktan yararlanamıyor.

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3- SINIF TEKRARI YAPANLARIN ŞANSI VAR MI?

Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporuyla belgelendirenler hariç, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapmamış olmak da şartlar arasında. Ayrıca ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası alan öğrenciler de şansını yitiriyor.

4- AİLENİN GELİRİ NASIL OLMALI?

Ailenin 2017 yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2018 Mali Yılı için tespit edilen 11 bin 600 TL’yi geçmemesi gerekiyor. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2017 yılında elde ettiği tüm gelirler esas alınıyor. Kanunlarla özel hak tanınan öğrenciler hariç ailenin fert başına düşen geliri, bu rakamı geçen öğrencilerin İOKBS başvuruları, kontenjan durumlarına bakılmaksızın kabul edilmiyor.

5- BAŞVURUMU NEREYE NASIL YAPABİLİRİM?

Bireysel başvuru yerine, velinin okul müdürlüğüne ‘Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösterir Beyanname’ ve diğer gerekli belgelerle gitmesi gerekiyor. Başvurular, müdürlükler üzerinden yapılıyor. İşlem yapılırken öğrenciyle ilgili e-Okul sisteminden alınan bilgilerin, veli tarafından kontrol edilmesi, yanlışlık varsa başvurudan önce düzeltilmesi gerekiyor. Başvurunun yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru belgesi ise sınav bitimine kadar saklanmalı. Başvuru onaylandıktan sonra e-Okul sisteminde yapılacak değişiklikler, başvuru bilgilerini değiştirmeyecek. Bu nedenle onaylama işleminden önce bunların doğruluğu veli ve okul yöneticilerince titizlikle incelenmeli. Bundan sonra yapılan başvurular ve talepler kesinlikle dikkate alınmayacak.

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6- KKTC VATANDAŞLARI DA BAŞVURABİLİYOR MU?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşlarına da başvurular açık. İOKBS, tüm il merkezleriyle başvuru sayısına göre gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurtdışında ise sınava girecek en az 10 öğrenci olmak kaydıyla Lefkoşa, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aşkabat, Taşkent, Bakü ve Bişkek’te yapılacak.

7- BAŞVURUM NE ZAMAN GEÇERSİZ SAYILIR?

Okul sistemindeki bilgilerde eksiklik, hata veya çelişki varsa, elektronik ortamda okul müdürlüğü başvurusunu onaylamamışsa, başvuru için gerekli bilgi ve belgeler eksiksiz olarak okul müdürlüğüne teslim edilmemişse, yurtdışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrencilerin denklikleri usulüne uygun düzenlenmemişse geçersiz sayılıyor.

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8- TÜM SINIFLAR AYNI GÜN MÜ SINAVA GİRECEK?

5,6,7,8,9,10,11 ile lise hazırlık sınıflarında eğitim alan öğrenciler, 3 Haziran saat 10.00’da sınava girecek.

9- ENGELLİ VE SAĞLIK SORUNLARI YAŞAYAN ÖĞRENCİLER İÇİN ÖZEL UYGULAMALAR VAR MI?

Sınavda engelli öğrencilere özel uygulamalar da yapılacak. Az gören öğrenciler, tek kişilik salonda sınava alınacak ve 30 dakika ek süre verilecek. Sınav kağıdı ve kitapçığı ise 18 punto olacak. Hiç görmeyen adaylara ise tüm bunlara ek olarak, okuyucu ve kodlayıcı desteği sunulacak. İşitme ve bedensel engelli öğrenciler ile ruhsal ve duygusal bozukluğa sahip adaylar da benzer uygulamalar talep edebilecek. Ancak tüm bunların okul müdürlüklerinde yapılan sınav başvurusu sırasında veli tarafından beyan edilmesi gerekiyor.

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10- SINAVDA KAÇ SORU SORULACAK?

Sınavda 4 seçenekli 100 soru olacak, süresi 120 dakika. 5, 6 ve 7’nci sınıflar Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgiler derslerinden gelen soruları yanıtlayacak. 8‘inci sınıflar ile lise hazırlıklarsa Türkçe, matematik ve fen bilimleri ile sosyal bilimler sorularını çözecek. 9,10 ve 11’inci sınıflar ise dil ve anlatım, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler alanlarından gelen soruları cevaplayacak.