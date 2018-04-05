Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLER

‘10 milyon öğrenciye bağımlılık eğitimi verildi’

#Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz#ÖĞRENCİ#ÖĞRETMEN
‘10 milyon öğrenciye bağımlılık eğitimi verildi’

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Sigara, alkol, madde ve teknoloji bağımlılığı düzeyinde öğrencilere eğitim verildi. 2015-2016'da 10 milyon öğrenciye ulaştık. 2 milyon veli ve 650 binden fazla öğretmene ulaştık" dedi.

Haberin Devamı

TBMM Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu toplantısına katılan Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Komisyon üyelerine bilgi verdi. Bakan Yılmaz, madde bağımlılığına karşı eğitimin önemini belirterek, "İlkokul 4’üncü sınıfta alkol, sigara kullanımının sağlığa zararlı olduğunu anlatıyoruz. 6’ncı sınıfta alkol, sigarayla mücadele, Yeşilay'a vurgu yapılıyor. Tüm zararlı alışkanlıklara başlamanın ilk aşaması sigara oluyor. Bir sigarayla adeta kapı açılarak, matruşkanın en dışındaki halka gibi onu geçince adım adım ilerliyor. Evlatlarımızın birçok şeye 'hayır' demesini öğretebilmeliyiz. Sigara, alkol, madde ve teknoloji bağımlılığı düzeyinde öğrencilere de eğitimi verildi. 2015- 2016'da on milyon öğrenciye ulaştık. 2 milyon veli ve 650 binden fazla öğretmene ulaştık" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz#ÖĞRENCİ#ÖĞRETMEN

BAKMADAN GEÇME!

Çanakkalenin hasretzede valideleri

Çanakkale'nin hasretzede valideleri

#Çanakkale
Son dakika: Ukraynadaki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı

Son dakika: Ukrayna'daki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı!

#Ukrayna
İki sığınmacı, bir ülke, iki ayrı sonuç... Bu Katya ile Albagirin hikayesi...

İki sığınmacı, bir ülke, iki ayrı sonuç... Bu Katya ile Albagir'in hikayesi...

#Rusya Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Çanakkalenin hasretzede valideleri

Çanakkale'nin hasretzede valideleri

#Çanakkale
Son dakika: Ukraynadaki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı

Son dakika: Ukrayna'daki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı!

#Ukrayna
İki sığınmacı, bir ülke, iki ayrı sonuç... Bu Katya ile Albagirin hikayesi...

İki sığınmacı, bir ülke, iki ayrı sonuç... Bu Katya ile Albagir'in hikayesi...

#Rusya Ukrayna Savaşı