Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri

10 günde sınav kazanması zor

#Askeri Lise#YÖK#ÖSYM
10 günde sınav kazanması zor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kapatılan askeri lise son sınıf öğrencilerine üniversite sınavı yapılacağını duyurmuştu. ÖSYM’nin 4 Eylül’de Ankara ve İstanbul’da düzenleyeceği sınava başvurular 25-29 Ağustos’ta alındı. Ancak aileler, öğrencilerin 10 günde sınava hazırlanmalarının çok zor olduğunu söylüyor.

Haberin Devamı

Çünkü bu öğrencilerin çoğu harp okullarına girmeyi planladığı için üniversite sınavlarına katılmıyordu. Veliler, çocuklarının bu sınavda iyi bir üniversite kazanmasını beklemiyor. Bu durumdaki bir veli şunları söyledi; “Şimdiye kadar üniversite sınavına hazırlanmadılar. 1 Eylül’de intibak eğitimine gideceklerdi ona yoğunlaştılar. Ders çalışmaya başladılar ama bir beklentimiz yok. KPSS ve üniversiteye hazırlık kursuna yazdırdık. Kursta müdür yardımcısı ‘Ne hedefliyorsun?’ diye sordu. Oğlum, ‘Hedefim yok’ dedi. Gördüğü derslere göre sayısala kaydettiler. Pazar günü 120 sorulu sınava girecek. Ama YGS, LYS tarzında mı olacak, nasıl bir puan çıkacak ki sıralama yapmış öğrencilerle kıyaslanacaklar, bilmiyorum. Devletimiz bunu da planlamıştır diye düşünüyoruz.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Askeri Lise#YÖK#ÖSYM

BAKMADAN GEÇME!

Putinin korkutan yalnızlığı Rus gazetecinin yazdıkları endişe yarattı..

Putin'in korkutan yalnızlığı! Rus gazetecinin yazdıkları endişe yarattı..

#Vladimir Putin
Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak

Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak?

#Çin
‘Acıların Kadını’ Bergenin doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

‘Acıların Kadını’ Bergen'in doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

#Bergen

BAKMADAN GEÇME!

Putinin korkutan yalnızlığı Rus gazetecinin yazdıkları endişe yarattı..

Putin'in korkutan yalnızlığı! Rus gazetecinin yazdıkları endişe yarattı..

#Vladimir Putin
Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak

Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak?

#Çin
‘Acıların Kadını’ Bergenin doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

‘Acıların Kadını’ Bergen'in doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

#Bergen