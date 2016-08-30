10 günde sınav kazanması zor

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Çünkü bu öğrencilerin çoğu harp okullarına girmeyi planladığı için üniversite sınavlarına katılmıyordu. Veliler, çocuklarının bu sınavda iyi bir üniversite kazanmasını beklemiyor. Bu durumdaki bir veli şunları söyledi; “Şimdiye kadar üniversite sınavına hazırlanmadılar. 1 Eylül’de intibak eğitimine gideceklerdi ona yoğunlaştılar. Ders çalışmaya başladılar ama bir beklentimiz yok. KPSS ve üniversiteye hazırlık kursuna yazdırdık. Kursta müdür yardımcısı ‘Ne hedefliyorsun?’ diye sordu. Oğlum, ‘Hedefim yok’ dedi. Gördüğü derslere göre sayısala kaydettiler. Pazar günü 120 sorulu sınava girecek. Ama YGS, LYS tarzında mı olacak, nasıl bir puan çıkacak ki sıralama yapmış öğrencilerle kıyaslanacaklar, bilmiyorum. Devletimiz bunu da planlamıştır diye düşünüyoruz.”