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10 bin kadro orantılı olarak branşlara dağıtıldı

#Atama #Kadro#Yusuf Tekin
10 bin kadro orantılı olarak branşlara dağıtıldı

MEB Müsteşarı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarında branşların orantılı olarak dağıtılacağını söyledi.

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Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yusuf Tekin, özür durumu ve öğretmen atamalarıyla twitter üzerinden şu açıklamada bulundu:
“Özür grubu atamaları ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Elimizden geldiğince mağduriyetleri çözeceğiz. Öğretmen adayı arkadaşlarımız için de Başbakan Tayyip Erdoğan Şubat döneminde 10 bin atama sözü verdi. Bununla ilgili yasal prosedür tamamlandı. Branşlar itibariyle dağılımı da yapıyoruz. En kısa zamanda bu dağılımı sizlerle paylaşacağız. 10 bin kadroyu orantılı olarak branşlara dağıttık.”

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#Atama#Kadro#Yusuf Tekin

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