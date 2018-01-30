1 milyon çocuk geleceğin alfabesini öğrenecek 

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‘Algo Dijital’ Platformu, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ve Google.org işbirliğiyle oluşturuldu. Bu sayede 1 milyon çocuğa kodlama öğretilmesi hedefleniyor. 6-14 yaş grubundaki çocuklar, karmaşık problemlerde sonuca ulaşmak için atılacak adımları eğlenceli oyunlar ve ‘Algo Dijital’ ile adım adım planlayabilecek. TEGV gönüllüleri ise projenin eğitimlerini alarak çocukların gelişimine katkı sağlayacak. Bütün TEGV noktalarında uygulanacak projenin üç yılda 2000’den fazla gönüllüye de ulaşması hedefleniyor.