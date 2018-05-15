1.500 kitapta 32 bin hata düzeltildi

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş, Elazığ İş Geliştirme Merkezi’nde düzenlenen toplantıda, "intihal.net" adlı benzerlik tespit yazılım programının, ders kitaplarının incelenmesinde kullanılmasına ilişkin protokol imzalanan Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Limited Şirketi yetkilileriyle bir araya geldi. Durmuş, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından 2017-2018 eğitim öğretim yılına girerken ders kitaplarında birtakım incelemeler yaptıklarını, ancak bunu "el emeği" ile gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Dünyada benzer kullanıma sahip birkaç programdan biri olan, yerli ve milli benzerlik tespit yazılım programı 'intihal.net' ders kitaplarının daha hızlı ve kolay incelenmesi noktasında bir çığır açtı" diyen Durmuş, şöyle devam etti:

"1.522 kitap inceledik ve bunlarda 32 bin 390 hata tespiti yapılarak, düzeltildi. Bunların içerisinde 57'si ya FETÖ'cü yazarlar tarafından yazılmış ya da içerisine FETÖ'cü birtakım açık yahut gizli mesajlar yerleştirilmiş kitaplardı. Bunları da sistem dışına çıkardık. Fakat bu yoğun çalışma arasında bizim yakalayamadığımız, gözümüzden kaçmış 13 hata söz konusuydu. Başka bir ifadeyle 32 bin 390 hatayı yakalayan ekip maalesef 13 hatayı gözden kaçırmış oldu. Bunlar insani hatalardı ama biz bunları da kaçırmak istemezdik. Tamamı ekibimizde yer alan 250 ila 400 arasında değişen öğretmen arkadaşımızın beraberce el emeği göz nuruyla yaptığı tespitlerdi bunlar."

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Alpaslan Durmuş, bu incelemelerin otomatik yapılması için bir yazılıma ihtiyaç duydukları anda araştırmaları esnasında karşılarına yerli ve milli bir yazılım olan intihal.net'in çıktığını anlattı. Bu yazılımla, kitapları hazırlayanların başka eserlerden intihal yapıp yapmadıklarını, ders kitaplarında terör örgütleriyle irtibatlı veya iltisaklı kaynakların ve mesajların kullanılıp kullanılmadığının rahatlıkla tespit edilebildiğini aktaran Durmuş, kötü niyetli yayıncıların aynı kitabı iki farklı kitapmış gibi sunmasının da önüne geçileceğini vurguladı.

Durmuş, yazılımın, stratejik açıdan akademik bilgi ve belgelerin Türkiye'deki bir veri havuzunda depolanması açısından da önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Memlekete daha fazla katkısı olacak yazılımların yapılacağını ümit ediyoruz. Ama burada üç faydayı peşinen gördüğümüzü ifade etmek isterim. Birincisi elimizdeki özgün birtakım bilgiler, belgeler yurt dışına çıkmamış oluyor. İkincisi 'haydi' dediğimiz zaman para almadan bu işe girebilecek milli ve vatanperver duruşa sahip insanlarımızı kazanmış ve onlarla beraber yolculuğa çıkmış oluyoruz. Üçüncüsü ise el emeği ile çok uzun zamanda yapmak zorunda kaldığımız bir işi çok kısa zamanda yapar duruma gelmiş olduk. Bu hız da gelecekte yapacağımız işler noktasında önümüzü açıyor. Bu üç fayda bile bu projenin, bu hibe antlaşmasının ne derece hayati ve stratejik olduğunu gösteriyor. Bunun için kendilerine ayrıca teşekkür etmek isterim."