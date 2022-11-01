Sır gibi saklanan görüşme sızdı... Biden resmen küplere bindi!

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Binlerce hayata mal olan Ukrayna savaşı son sürat devam ediyor.

Batı bir yandan Rusya'ya yaptırım uygularken bir yandan da Ukrayna'ya silah yardımında bulunuyor.

Silah yardımında aslan payı ABD'nin. Washington yönetimi savaşın başından bu yana ülkeye milyarlarca dolarlık silah gönderdi.

Ukrayna'ya tam destek politikasına devam eden ABD Başkanı Biden ile Zelenski arasındaki görüşme aylar sonra basına sızdı.

NBC News Haziran ayında sinirlerin gerildiği görüşmeyi sayfasına taşıdı.

Söz konusu telefon görüşmesinde Biden, Zelenski'ye Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık ABD askeri yardımına yeşil ışık yaktığını söylemeyi zar zor bitirmişti ki, Zelenski ihtiyaç duyduğu ve alamadığı tüm ek yardımı listelemeye başladı.

Zelenski'nin bu tavrı sonrası son derece sinirlenen Biden'ın öfkesini kaybettiği belirtildi.

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Haberde Biden'ın Zelenski'ye biraz daha minnettar olması gerektiğini söylediği bilgisine yer verildi.

NBC News haberini Beyaz Saray içindeki isimsiz kaynaklarına dayandırdı. Söz konusu kaynağa göre, Biden Zelenski'ye sinirli bir ses tonu ile şunları söyledi;

'Amerikan halkı ve yönetimi oldukça cömert davranıyor. ABD ordusu Ukrayna'ya yardım etmek için çok çalışıyor.'