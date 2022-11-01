Ukrayna savaşında son durum... Ukrayna’dan 'Cadılar Bayramı' saldırısı! Rusya’ya ağır darbe

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Dünyanın gözü kulağı aylardır devam eden Rusya Ukrayna savaşında.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile 24 Şubat sabah 06.00'da başlayan savaşta flaş gelişmeler yaşanıyor.

Ukrayna taarruzu devam ederken Rusya bir süredir savunma pozisyonunda.

Savaşta roller değişirken Ukrayna'dan dünya gündemine bomba gibi düşen bir açıklama geldi.

Ukrayna bir günde 1000'e yakın Rus askerinin öldürüldüğünü açıkladı.

BUGÜNE KADARKİ EN AĞIR KAYIP

İngiliz Daily Mail gazetesi bunun Rusya'nın bugüne kadar bir günde yaşadığı en ağır kayıp olduğunu yazdı.

Söz konusu çatışmaların Cadılar Bayramı haftasında yaşanmasından dolayı bu olay 'Cadılar Bayramı saldırısı' olarak nitelendiriliyor.

Kiev bu kaybın pazar günü yaşandığını belirtti. Aynı açıklamada savaşın başından beri öldürülen Rus askerlerinin sayısının 71 binin üzerine çıktığı bilgisinin altı çizildi.

TAARRUZ EMRİNİ ZELENSKI VERDİ

Zelenski, Herson yönüne başlatılan saldırıdan sadece birkaç saat sonra Kırım'ı geri alma sözü vermişti.

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Herson'un geri alınması işgal altındaki diğer şehirler için de umudu artıracak. Ayrıca kentin alınması Zelenski'nin işaret ettiği Kırım yolunun da açılmasını da sağlayacak.

Bu nedenle Herson 'Kırım'ın anahtarı' olarak da nitelendiriliyor. Ukrayna bir an önce bu bölgeyi geri alarak Kırım yolunu açmak için mücadele ediyor.

Zira askeri uzmanlar kış aylarında ilerlemenin daha da zorlaşacağı yorumunda bulunuyor.

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