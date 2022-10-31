Son dakika... Kiev'de art arda patlama sesleri

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Ukrayna'nın başkenti Kiev bir kez daha Rusya'nın hedefi oldu.

AFP'de yer alan son dakika haberine göre, yerel saat ile 08.00 - 08.20 arasında kentte 5 patlama sesi duyuldu.

Ukrayna basını ise Kiev ve çevresinde en az 8 patlama sesi duyulduğunu duyurdu.

Konu ile ilgili ilk açıklama Kiev Belediye Başkanı Klitschko'dan geldi.

Klitschko Telegram üzerinden yaptığı açıklamada Rus hava saldırısının Kiev'in bazı bölgelerinde elektrik ve su kesintilerine yol açtığını duyurdu.

Klitschko, 'Kiev'in bir bölgesi elektriksiz, bazı bölgeleri de Rus saldırıları nedeniyle susuz kaldı' dedi.