Rusya'nın prestjini yerle bir etti! Zelenski'den Moskva ödülü...

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Rusya Savunma Bakanlığı, Moskva amiral gemisinin mühimmat patlamasının neden olduğu bir yangının ardından battığını, mürettebatın, Kırım'daki Sivastopol limanına götürüldüğünü ve can kaybı olmadığını iddia etse de Ukrayna geminin iki Neptün füzesi ile batırıldığı konusunda ısrarlı.

ABD de Ukrayna'nın iddiasını doğrulayarak geminin Ukrayna tarafından batırıldığını ve Rusya'nın kayıpları olduğunu iddia ediyor.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDAN SONRA BİR İLK

12.490 tonluk kruvazör, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana operasyonda batırılan en büyük Rus savaş gemisi.



Moskva'nın son anlarına ait görüntüler sosyal medyaya sızdı

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Ukrayna, geminin kaptanı Anton Kuprin'in gemide öldürüldüğünü ve kötü hava şartları nedeniyle, 510 mürettebatın tamamının çıkarılamadığını iddia etti. Olaydaki can kaybına ilişkin henüz doğrulanmış bir bilgi yok.

RUS DONANMASI İÇİN BÜYÜK BİR PRESTİJ KAYBI

Can kaybı olsun olmasın Rusya'nın amiral gemisinin batırılması hem Rus donanması için büyük bir prestij kaybı hem de Rus birliklerinin moraline vurulan büyük bir darbe olarak nitelendiriliyor.

ZELENSKİ ÖDÜLLENDİRDİ

Moskva'nın batırılması Ukrayna cephesi için büyük bir moral kaynağı olurken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski 'yıldırım operasyonunu'nun başarısı nedeni ile komutan Oleksiy Neizhpapa'yı Tuğamiral rütbesinden Koramiralliğe yükseltti.

Yayınlanan kararnamede tefinin sebebi belirtilmese de Zelenski yönetiminin danışmanlarından Victoria Strakhova kararın arkasında Moskva'nın batırılması olduğunu herkesin bildiğini söyledi.



Ukraynalı deniz komutanı Oleksiy Neizhpapa

YILAN ADASI'NDA MEŞHUR OLMUŞTU

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgalinin ilk gününde, Moskova, Karadeniz'de Yılan Adası'nı savunan Ukrayna sınır birliklerinden oluşan küçük bir garnizona yaptığı teslim olma çağrısının ardından tanınmıştı. Bu askerler çağrıyı reddetmişti.

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Sovyet döneminde inşa edilen Moskova, 1980'lerin başında hizmete girdi. Gemi aslında son günlerde Rusya tarafından ağır bombalanan Ukrayna'nın güneyindeki Mikolayiv şehrinde inşa edildi.



Moskva gemisi Akdeniz kıyılarında

Güdümlü füze kruvazörü daha önce Rusya tarafından Suriye savaşında kullanılmış ve burada ülkedeki Rus kuvvetlerine Akdeniz'den deniz koruması sağlamıştı.

Moskova, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlangıcından bu yana kaybettiği ikinci büyük savaş gemisi oldu.