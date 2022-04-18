Putin'in Moskva intikamı... Görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı

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Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun amiral gemisi Moskva'yı kaybetmesinin yankıları sürüyor.

Moskva'nın Karadeniz'in soğuk sularına gömülmesinin ardından Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i n de aralarında olduğu kentlere yönelik saldırılarını artırdı.

'Moskva'nın intikamı' olarak adlandırılan yeni saldırı stratejisi Ukrayna'nın dört bir yanında can almaya devam ederken Rusya'dan dünayı ayağa kaldıran bir görüntü geldi.

Rus Tu-95 uçakları, Rusya'nın batısında, Ukrayna sınırına yakın Kaluga'da görüntülendi. Nükleer füze taşıma kapasiteli uçaklara savaş uçaklarının ve bir yakıt ikmal uçağının eşlik ettiği görüldü.

ZELENSKİ UYARMIŞTI

Görüntüler Ukrayna Devlet Başkanı Zelenksi'nin Rusya'nın Ukrayna'da nükleer ve kimyasal silah kullanma riskinin bulunduğunu açıklamasından saatler sonra ortaya çıktı.

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'Ayı' olarak da anılan söz konusu uçaklar daha önce Ukrayna'da Kh-55 ve Kh-101 havadan fırlatılan seyir füzeleri gibi nükleer olmayan silahlarla hedefleri vurmak için kullanılmıştı.

Moskva'nın batırılmasının ardından Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarını artıran Rusya askeri hedefleri vurduğunu belirtiyor. Bölgeden gelen görüntülerde ise saldırılarda sivil kayıpların yaşandığı görülüyor. Moskva'nın batırılmasının ardından Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarını artıran Rusya askeri hedefleri vurduğunu belirtiyor. Bölgeden gelen görüntülerde ise saldırılarda sivil kayıpların yaşandığı görülüyor.

NÜKLEER KUVVETLER ALARMA GEÇİRİLMİŞTİ

Geçen ay Moskova, yalnızca ülkenin varlığı tehdit altında olursa nükleer silah kullanacağını duyurmuştu.

Rusya'nın nükleer kuvvetleri savaşın ilk günlerinde yüksek alarma geçirilmişti.

CIA'DEN UYARI: PUTİN NÜKLEER SİLAH KULLANABİLİR

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns'ten geçtiğimiz günlerde çok konuşulacak bir uyarı geldi.

Rusya'nın son saldırıları Kiev ve Lviv de dahil olmak üzere büyük şehirlerde yoğunlaşmış durumda. Bu sabah Lviv'e düzenlenen saldırıda 6 kişinin öldüğünü, 8 kişinin de yaralandığını açıklandı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin Kremlin'in arzuladığı şekilde gitmediğini söyledi. Burns, bu nedenle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da taktik nükleer silah kullanabileceği uyarısında bulundu.

Georgia Tech Üniversitesi'nde öğrencilerin sorularını yanıtlayan Burns, Ukrayna'yı 24 Şubat'ta işgale başlaması sonrası Rusya'yla ilgili ilk kapsamlı değerlendirmesini yaptı.

Burns, "Açıkçası çok endişeliyiz. Başkan Joe Biden'ın çok kaygılı olduğunu, nükleer çatışmanın mümkün olduğu bir eşikten ve üçüncü dünya savaşından kaçınmaya çalıştığını biliyorum" dedi.

Rusya'nın elinde, birkaç kilotonluk patlama gücüne sahip; top, uçak veya kısa menzilli füzelerle atılabilen taktik nükleer silahlardan yaklaşık 2 bin adet olduğu sanılıyor.

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Rusya'nın askeri doktrini, Kremlin'in, Batı ile konvansiyonel bir çatışmada işlerin kötü gitmesi halinde, inisiyatifi yeniden kazanmak için gerektiğinde taktik nükleer silah kullanmasını öngörüyor.

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