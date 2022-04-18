Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Putin'in Moskva intikamı... Görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı

#Rusya#Ukrayna#Dünya
Putinin Moskva intikamı... Görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı

Moskva isimli savaş gemisi batırılan Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarını artırdı. Büyük kentleri hedef alan bu strateji 'Putin'in intikamı' olarak anılırken Rusya'dan dünyayı ayağa kaldıran bir görüntü geldi.

Haberin Devamı

Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun amiral gemisi Moskva'yı kaybetmesinin yankıları sürüyor.

Moskva'nın Karadeniz'in soğuk sularına gömülmesinin ardından Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i n de aralarında olduğu kentlere yönelik saldırılarını artırdı.

'Moskva'nın intikamı' olarak adlandırılan yeni saldırı stratejisi Ukrayna'nın dört bir yanında can almaya devam ederken Rusya'dan dünayı ayağa kaldıran bir görüntü geldi.

Rus Tu-95 uçakları, Rusya'nın batısında, Ukrayna sınırına yakın Kaluga'da görüntülendi. Nükleer füze taşıma kapasiteli uçaklara savaş uçaklarının ve bir yakıt ikmal uçağının eşlik ettiği görüldü.

Gözden Kaçmasın

Rusya saat verdi... Ukraynadan Mariupol için peş peşe açıklamalarRusya saat verdi... Ukrayna'dan Mariupol için peş peşe açıklamalarHaberi görüntüle

ZELENSKİ UYARMIŞTI

Görüntüler Ukrayna Devlet Başkanı Zelenksi'nin Rusya'nın Ukrayna'da nükleer ve kimyasal silah kullanma riskinin bulunduğunu açıklamasından saatler sonra ortaya çıktı.

Haberin Devamı

'Ayı' olarak da anılan söz konusu uçaklar daha önce Ukrayna'da Kh-55 ve Kh-101 havadan fırlatılan seyir füzeleri gibi nükleer olmayan silahlarla hedefleri vurmak için kullanılmıştı.

Moskva'nın batırılmasının ardından Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarını artıran Rusya askeri hedefleri vurduğunu belirtiyor. Bölgeden gelen görüntülerde ise saldırılarda sivil kayıpların yaşandığı görülüyor.

Putinin Moskva intikamı... Görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı

Moskva'nın batırılmasının ardından Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarını artıran Rusya askeri hedefleri vurduğunu belirtiyor. Bölgeden gelen görüntülerde ise saldırılarda sivil kayıpların yaşandığı görülüyor.

NÜKLEER KUVVETLER ALARMA GEÇİRİLMİŞTİ

Geçen ay Moskova, yalnızca ülkenin varlığı tehdit altında olursa nükleer silah kullanacağını duyurmuştu.

Rusya'nın nükleer kuvvetleri savaşın ilk günlerinde yüksek alarma geçirilmişti.

CIA'DEN UYARI: PUTİN NÜKLEER SİLAH KULLANABİLİR

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns'ten geçtiğimiz günlerde çok konuşulacak bir uyarı geldi.

Rusya'nın son saldırıları Kiev ve Lviv de dahil olmak üzere büyük şehirlerde yoğunlaşmış durumda. Bu sabah Lviv'e düzenlenen saldırıda 6 kişinin öldüğünü, 8 kişinin de yaralandığını açıklandı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin Kremlin'in arzuladığı şekilde gitmediğini söyledi. Burns, bu nedenle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da taktik nükleer silah kullanabileceği uyarısında bulundu.

Georgia Tech Üniversitesi'nde öğrencilerin sorularını yanıtlayan Burns, Ukrayna'yı 24 Şubat'ta işgale başlaması sonrası Rusya'yla ilgili ilk kapsamlı değerlendirmesini yaptı.

Burns, "Açıkçası çok endişeliyiz. Başkan Joe Biden'ın çok kaygılı olduğunu, nükleer çatışmanın mümkün olduğu bir eşikten ve üçüncü dünya savaşından kaçınmaya çalıştığını biliyorum" dedi.

Rusya'nın elinde, birkaç kilotonluk patlama gücüne sahip; top, uçak veya kısa menzilli füzelerle atılabilen taktik nükleer silahlardan yaklaşık 2 bin adet olduğu sanılıyor.

Haberin Devamı

Rusya'nın askeri doktrini, Kremlin'in, Batı ile konvansiyonel bir çatışmada işlerin kötü gitmesi halinde, inisiyatifi yeniden kazanmak için gerektiğinde taktik nükleer silah kullanmasını öngörüyor.

Gözden Kaçmasın

Dünya bu kareleri konuşuyor... Moskvanın batmadan önceki son fotoğrafı ortaya çıktıDünya bu kareleri konuşuyor... Moskva'nın batmadan önceki son fotoğrafı ortaya çıktı!Haberi görüntüle

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Rusya Lviv’i roketle vurdu: Ölü ve yaralılar var
daha fazla video içinRusya Lviv’i roketle vurdu: Ölü ve yaralılar var
Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#Ukrayna#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Elon Muska ait bir Twitter neden dünya için kâbus demek

Elon Musk'a ait bir Twitter neden dünya için kâbus demek?

#Twitter
Putinden barış çağrısına cevap: Hayır, şimdi zamanı değil

Putin'den barış çağrısına cevap: 'Hayır, şimdi zamanı değil'

#Mario Draghi
Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

#Deniz Işın

BAKMADAN GEÇME!

Elon Muska ait bir Twitter neden dünya için kâbus demek

Elon Musk'a ait bir Twitter neden dünya için kâbus demek?

#Twitter
Putinden barış çağrısına cevap: Hayır, şimdi zamanı değil

Putin'den barış çağrısına cevap: 'Hayır, şimdi zamanı değil'

#Mario Draghi
Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

#Deniz Işın