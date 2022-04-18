Putin'den barış çağrısına cevap: Şimdi zamanı değil!

Haberin Devamı

Rusya ile Ukrayna arasında barış sağlanması ümitleri son günlerde yerini hüsrana bıraktı. Buça'daki sivil katliamı ve Rusya'nın amiral gemisinin batırılması her iki tarafta da soru işaretlerine neden olurken Bloomberg Rus oligark Roman Abramovich'in iki ülke arasındaki müzakereleri yeniden alevlendirmeye çalıştığını yazdı.



Ukrayna lideri Zelenski ise verdiği bir röportajda barışa kapısını kapatmayarak "Rusya ile en azından diyalog kurmalıyız" dedi. Ancak iddialara göre Rusya Devlet Başkanı Putin aynı fikirde değil.

PUTİN BARIŞ ARAYIŞI İÇİNDE DEĞİL

İngilizce yayın yapan Il Corriere della Sera'ya konuşan İtalya Başbakanı Mario Draghi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını anlattı.

Draghi, Rus liderle ilişki kurma girişimlerinin 'zaman kaybı' gibi gelmeye başladığını söyleyerek Putin'e olan hayal kırıklığını dile getirdi. Putin'in barış arayışı içinde olmadığının altını çizen Draghi,"Şimdiye kadar tek amacı Ukrayna direnişini yok etmek ve ülkeyi işgal etmek oldu" dedi.

Haberin Devamı

BARIŞ ÇAĞRISINA CEVAP: "ŞİMDİ ZAMANI DEĞİL"

Yaptıkları telefon görüşmesinde Putin'e Zelenski'yi ne zaman görmeyi planladığını soran Draghi ona sorunların ancak ikisi arasında çözülebileceğini söyledi. Ancak Putin'in cevabı 'Şimdi zamanı değil' oldu. Draghi bu cevaptan sonra bile ısrarcı olduğunu ve 'Ateşkese karar verin' dediğini ancak Putin'in cevabının yine 'Hayır, şimdi zamanı değil' olduğunu belirtti.



Rusya Devlet Başkanı Putin

SİLAH GÖNDERME KARARINI SAVUNDU

İtalyan Başbakan konuşmasında İtalya'nın Ukrayna'ya askeri teçhizat ve silah tedarik etme kararını savunarak "Saldırganı zayıflatmak için yaptırımlar şart ancak yaptırımlar kısa vadede askerleri durduramıyor. Bunu yapmak için Ukraynalılara doğrudan yardım etmemiz gerekiyor. Bizim yaptığımız da bu." dedi.

AVRUPA'YA GAZ VE PETROL ÇAĞRISI

Draghi şimdilerde Cezayir ile yaptığı anlaşmayla gaz ithalatını çeşitlendirerek İtalya'nın Rusya'ya olan bağımlılığını azaltmaya çalışıyor. Avrupa'yı alternatif gaz ve petrol kaynakları bulmaya çağıran başbakan "Avrupa petrol ve gaz satın alarak Rusya'yı finanse etmeye devam ediyor" dedi.