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Zelenski'den flaş Putin kararı... Son noktayı canlı yayında koydu

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#Ukrayna Savaşı#Zelenski#Dünya
Zelenskiden flaş Putin kararı... Son noktayı canlı yayında koydu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2023 09:01

Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde... 2023'e hızlı bir giriş yapan savaş son sürat devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den flaş bir Putin açıklaması geldi.

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Geride bıraktığımız 2022 yılının Şubat ayında başlayan savaş 2023'te de hız kesmeden devam ediyor.

Savaşın ilk günlerinden itibaren Kiev'i hedef alan ancak haftalarca süren kuşatmaya rağmen kenti düşüremeyen Rusya hedefini doğuya çevirmişti.

ABD, İngiltere ve Almanya'dan gelen tank yardımı kararı ile elini güçlendiren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Putin kararını canlı yayında açıkladı.

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İngiliz Sky News televizyonuna konuşan Zelenski Rusya ile barış görüşmeleri için son noktayı koydu.

Ukrayna lideri, 'Herhangi bir görüşme istemiyorlar. İşgalden önce de durum buydu. Putin buna karar verdi. Barış istemediği için müzakere istemiyor' ifadelerini kullandı.

Daily Mail gazetesi bu gelişmeyi 'Putin ile barış görüşmelerini dışlıyor' başlığı ile okurlarına sundu.

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'Ukrayna'nın onun için sadece ilk adım olduğuna ikna oldum' diyen Zelenski sözlerine şöyle devam etti;

'Büyük bir savaş yürüttüğüne inanıyorum. Ukrayna'dan sonra başka adımlar da atılacak, direnemezsek başka ülkeler de olacak. Başaracağımızı, destek alacağımızı ve kazanacağımızı düşünüyorum.'

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TEK ŞARTINI AÇIKLAMIŞTI

Ukrayna lideri, Rus mevkidaşı ile herhangi bir barış görüşmesi olasılığını resmi olarak 'imkansız' olarak ilan etmişti.

Barış görüşmeleri için açık bir kapı bırakan Zelenski tek şartını şu sözler ile duyurmuştu;

'O (Putin) haysiyet ve dürüstlüğün ne olduğunu bilmiyor. Bu nedenle Rusya ile diyaloğa hazırız, ancak Rusya'nın başka bir cumhurbaşkanıyla diyaloğa hazırız.'

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Başka bir deyişle Zelenski bu açıklaması ile görüşmelerin Rusya'da bir lider değişimi sonrası yapılabileceğini dünyaya ilan etmişti.

Zelenski'nin bu açıklamasını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Peskov ise 'Bu durumda ya görevdeki Zelenskiy'in pozisyonunu değiştirmesini bekleyeceğiz ya da kendi pozisyonunu Ukrayna halkının menfaatlerine uygun biçimde değiştirmiş olan sonraki Ukrayna devlet başkanının göreve gelmesini bekleyeceğiz' demişti.

Putin geçtiğimiz dönemde yaptığı anayasa değişiklikleri ile 2036'ya kadar iktidarda kalabiliyor.

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#Ukrayna Savaşı#Zelenski#Dünya

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