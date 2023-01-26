Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Batı'dan Zelenski'ye doğum günü hediyesi... Acı haber saatler sonra geldi! Ukrayna'nın hevesi kursağında kaldı

Güncelleme Tarihi:

#Ukrayna Savaşı#Zelenski#Dünya
Batıdan Zelenskiye doğum günü hediyesi... Acı haber saatler sonra geldi Ukraynanın hevesi kursağında kaldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2023 10:33

Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde... 2023'e hızlı bir giriş yapan savaş son sürat devam ederken Almanya ve ABD'den 'Zelenski'ye doğum günü hediyesi' olarak nitelendirilen bir adım atıldı. Ancak saatler sonra adeta Ukrayna'nın hevesini kursağında bırakan bir haber geldi.

Haberin Devamı

Geride bıraktığımız 2022 yılının Şubat ayında başlayan savaş 2023'te de hız kesmeden devam ediyor.

Savaşın ilk günlerinden itibaren Kiev'i hedef alan ancak haftalarca süren kuşatmaya rağmen kenti düşüremeyen Rusya hedefini doğuya çevirmişti.

Ülkenin doğu bölgelerinde yoğunlaşan savaş can almaya devam ederken Ukrayna Batı'dan gelen silah yardımı ile direnişini sürdürüyor.

Gözden Kaçmasın

Alman Stern dergisinden skandal Erdoğan kapağıAlman Stern dergisinden skandal Erdoğan kapağıHaberi görüntüle

Bir süredir akıbeti yılan hikayesine dönen tank düğümü sonunda çözüldü.

Alman hükümeti, Ukrayna’ya Leopard-2 tanklarının yollanacağını resmen ilan etti. Şansölye Scholz’un açıklamasından saatler sonra ABD Başkanı Joe Biden da bu ülkeye 31 adet Abrams M1 tankı gönderileceğini duyurdu.

Ukrayna lideri Zelenski'nin doğum günü olan 25 Ocak'ta atılan bu adımın yankıları sürerken Ukrayna'nın hevesini kursağında bırakacak bir gelişme yaşandı.

Haberin Devamı

Batıdan Zelenskiye doğum günü hediyesi... Acı haber saatler sonra geldi Ukraynanın hevesi kursağında kaldı
Leopard, ilk olarak 1979 yılında Alman ordusu tarafından kullanılmaya başlanmıştı. Söz konusu tankın son versiyonu olan Leopard 2 tankları bugün Türkiye, Polonya, İspanya, Yunanistan, Danimarka, Norveç, İsveç, Finlandiya, İsviçre ve Avusturya tarafından kullanılıyor...

UKRAYNA'YA KÖTÜ HABER: ÇOK GEÇ OLABİLİR

Rusya'nın saldırılarını artırdığı ve Ukrayna'yı açık alanda savaşmaya zorladığı dönemde Ukrayna'nın eline geçecek tankların Kiev'in elini güçlendireceği belirtiliyor.

Ancak ABD tanklarının ülkeye ulaşmasının zaman alacak olması 'tanklar ulaştığında çok geç olabilir' yorumlarının yapılmasına neden oluyor.

ABD ve Alman tanklarının Ukrayna'ya gönderilmesi askeri analistler tarafından 'Rusya'nın en büyük korkusu' olarak nitelendiriliyor.

BBC'de yer alan habere göre, komplikasyonlar ve satın alma yöntemi göz önüne alındığında Abrams tanklarının Ukrayna'ya ulaşması uzun zaman alacak.

Haberde şu ifadeler yer aldı;

'Tanklar özel yüklenicilerden satın alınacak, Pentagon stoklarından gönderilmeyecek, bu yüzden Ukrayna'ya ulaşmaları aylar, hatta belki bir yıl alacak.'

Öte yandan ‘Leopard 2’ tanklarının üretildiği savunma sanayi şirketi Rheinmetall Yönetim Kurulu Başkanı Armin Papperger, 'Yarın Ukrayna’ya ‘Leopard 2’ tipi tanklar gönderilmesi kararı verilse bile, bu ancak gelecek yılın başında mümkün olur' sözleri ile Ukrayna'ya kötü haberi vermişti.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Finlandiya’dan Türkiye’ye ilk askeri satışa onayFinlandiya’dan Türkiye’ye ilk askeri satışa onayHaberi görüntüle

Bild am Sonntag gazetesine konuşan Papperger ellerinde şu anda 22 adet ‘Leopard 2’ ve 88 adet ‘Leopard 1’ tipi tank bulunduğunun altını çizmiş ve açıklamasında şu ifadelere yer vermişti;

'Bize sipariş gelmeden bizim bu tankları kullanılır duruma getirmemiz söz konusu olamaz. Çünkü bunun maliyeti milyonlarca Euro’yu bulur. Biz de bunu kendimiz önceden finanse edemeyiz. Tanklar sadece boyanmayacak, savaşa hazır hale getirilmeleri için teknik olarak donatılacak. Bunun için de tüm parçaların tek tek yeniden elden geçirilmesi gerekiyor. Bu da zaman alır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ukrayna Savaşı#Zelenski#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Asla duyamayacağınız bu ses bir gün hayatınızı kurtarabilir Odaklanmış ultrason, kuru yaprakları büyüteçle yakmak gibi

Asla duyamayacağınız bu ses bir gün hayatınızı kurtarabilir! 'Odaklanmış ultrason, kuru yaprakları büyüteçle yakmak gibi'

#Odaklanmış Ultrason
Oscar adayları açıklandı, herkes şokta Bunlar listede nasıl olmaz

Oscar adayları açıklandı, herkes şokta! 'Bunlar listede nasıl olmaz?'

#Oscar Ödülleri
Film gibi operasyonun perde arkasında neler yaşandı El Chaponun oğlu Ovidio Guzman gafil avlanmış

Film gibi operasyonun perde arkasında neler yaşandı? El Chapo'nun oğlu Ovidio Guzman gafil avlanmış

#Ovidio Guzman