Batı'dan Zelenski'ye doğum günü hediyesi... Acı haber saatler sonra geldi! Ukrayna'nın hevesi kursağında kaldı

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Geride bıraktığımız 2022 yılının Şubat ayında başlayan savaş 2023'te de hız kesmeden devam ediyor.

Savaşın ilk günlerinden itibaren Kiev'i hedef alan ancak haftalarca süren kuşatmaya rağmen kenti düşüremeyen Rusya hedefini doğuya çevirmişti.

Ülkenin doğu bölgelerinde yoğunlaşan savaş can almaya devam ederken Ukrayna Batı'dan gelen silah yardımı ile direnişini sürdürüyor.

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Bir süredir akıbeti yılan hikayesine dönen tank düğümü sonunda çözüldü.

Alman hükümeti, Ukrayna’ya Leopard-2 tanklarının yollanacağını resmen ilan etti. Şansölye Scholz’un açıklamasından saatler sonra ABD Başkanı Joe Biden da bu ülkeye 31 adet Abrams M1 tankı gönderileceğini duyurdu.

Ukrayna lideri Zelenski'nin doğum günü olan 25 Ocak'ta atılan bu adımın yankıları sürerken Ukrayna'nın hevesini kursağında bırakacak bir gelişme yaşandı.

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Leopard, ilk olarak 1979 yılında Alman ordusu tarafından kullanılmaya başlanmıştı. Söz konusu tankın son versiyonu olan Leopard 2 tankları bugün Türkiye, Polonya, İspanya, Yunanistan, Danimarka, Norveç, İsveç, Finlandiya, İsviçre ve Avusturya tarafından kullanılıyor...

UKRAYNA'YA KÖTÜ HABER: ÇOK GEÇ OLABİLİR

Rusya'nın saldırılarını artırdığı ve Ukrayna'yı açık alanda savaşmaya zorladığı dönemde Ukrayna'nın eline geçecek tankların Kiev'in elini güçlendireceği belirtiliyor.

Ancak ABD tanklarının ülkeye ulaşmasının zaman alacak olması 'tanklar ulaştığında çok geç olabilir' yorumlarının yapılmasına neden oluyor.

ABD ve Alman tanklarının Ukrayna'ya gönderilmesi askeri analistler tarafından 'Rusya'nın en büyük korkusu' olarak nitelendiriliyor.

BBC'de yer alan habere göre, komplikasyonlar ve satın alma yöntemi göz önüne alındığında Abrams tanklarının Ukrayna'ya ulaşması uzun zaman alacak.

Haberde şu ifadeler yer aldı;

'Tanklar özel yüklenicilerden satın alınacak, Pentagon stoklarından gönderilmeyecek, bu yüzden Ukrayna'ya ulaşmaları aylar, hatta belki bir yıl alacak.'

Öte yandan ‘Leopard 2’ tanklarının üretildiği savunma sanayi şirketi Rheinmetall Yönetim Kurulu Başkanı Armin Papperger, 'Yarın Ukrayna’ya ‘Leopard 2’ tipi tanklar gönderilmesi kararı verilse bile, bu ancak gelecek yılın başında mümkün olur' sözleri ile Ukrayna'ya kötü haberi vermişti.

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Bild am Sonntag gazetesine konuşan Papperger ellerinde şu anda 22 adet ‘Leopard 2’ ve 88 adet ‘Leopard 1’ tipi tank bulunduğunun altını çizmiş ve açıklamasında şu ifadelere yer vermişti;

'Bize sipariş gelmeden bizim bu tankları kullanılır duruma getirmemiz söz konusu olamaz. Çünkü bunun maliyeti milyonlarca Euro’yu bulur. Biz de bunu kendimiz önceden finanse edemeyiz. Tanklar sadece boyanmayacak, savaşa hazır hale getirilmeleri için teknik olarak donatılacak. Bunun için de tüm parçaların tek tek yeniden elden geçirilmesi gerekiyor. Bu da zaman alır.