Zelenski'den dünyayı ayağa kaldıran Rusya iddiası

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna savaşında rüzgar tersine dönmüş durumda.

Ordusunu ülkenin doğu bölgelerine kaydıran Rusya bir süredir taarruzlarına ara vermeden devam ediyor.

Ukrayna birliklerini geri iten Rus ordusunun bölgedeki insiyatifi ele geçirdiği belirtilirken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'den çok konuşulacak bir iddia geldi.

'RUSYA 200 BİNDEN FAZLA ÇOCUĞU KAÇIRDI'

Zelenki açıklamasında, 'Rusya, hem yetişkinleri hem de çocukları zorla götürüyor. Bu, Rusya'nın en iğrenç savaş suçlarından biridir. Rusya, savaşın başından bu yana yetimhanede kalan ve ebeveynlerinden ayırdığı toplamda 200 binden fazla Ukraynalı çocuğu kaçırdı' dedi.

'Amaç Ukrayna'yı unutturmak' diyen Zelenski şu ifadeleri kullandı;

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'Rusya, bu çocukları yerlerinden ediyor ve onları özellikle uzak bölgelere yerleştiriyor. Bu suç politikasının amacı sadece insanları kaçırmak değil, kaçırdığı insanlara Ukrayna'yı unutturmak ve geri dönmelerine engel olmak.'

ZELENSKİ KAYIPLARI AÇIKLADI

Rus taarruzuna direnen ordunun verdiği kayıpları açıklayan Zelenski dün yaptığı açıklamada 'Ukrayna'nın doğusundaki durum çok zor. Her gün 60 ila 100 asker kaybediyoruz ve çatışmalarda 500 kadar yaralı veriyoruz' demişti.

RUSYA'DAN 'GÜNDE 300'DEN FAZLA ASKER ÖLDÜ' İDDİASI

Rusya ise bir günde 300'den fazla askerin öldürüldüğünü belirtiyor. Ancak Rusya'nın savaştaki asker kaybı ile ilgili pek çok farklı rapor bulunuyor.

RUSYA KAYIPLARINI AYLARDIR AÇIKLAMIYOR

Ukrayna savaşın başından itibaren 30 binden fazla Rus askerinin öldüğünü iddia ediyor. Moskova ise konu ile ilgili ilk ve son resmi açıklamasını 2 Mart'ta yapmıştı.

Söz konusu açıklamada Rusya'nın savaştaki asker kaybı 498 olarak açıklanmıştı. Bu veri o tarihten sonra hiç güncellenmedi.

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300'DEN FAZLA SUBAY ÖLDÜRÜLDÜ

Rus hükümeti silahlı kuvvetlerinin uğradığı ölümlerin sayısı hakkında nadiren güncellemeler verirken, yerel yönetimler ve gazeteler tarafından yapılan duyurular en az 317 subayın çatışmalarda öldüğünü gösteriyor.

Rusya benzer bir askeri kriz ile Afganistan'ı işgal ettiğinde karşılaşmıştı.

Bölgeye Sovyet askerleri ilk olarak 24 Aralık 1979'da Sovyet lideri Leonid Brejnev'in emriyle gönderilmiş, 10 yıl süren savaşta 15 bine yakın Sovyet askeri hayatını kaybetmişti.