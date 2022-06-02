Son dakika: Rus saldırıları durdurulamıyor... Ukrayna'dan flaş karar

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde... Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan savaş son dönemde ülkenin doğu bölgelerinde yoğunlaşmış durumda.

Zira 24 Şubat'ta başlayan savaşta ana hedefini ülkenin başkenti Kiev olarak belirleyen Rusya tüm çabalarına rağmen kenti ele geçirememiş, daha sonra ise hedefini Donbas bölgesine çevirmişti.

Geçtiğimiz haftalarda Mariupol'deki son direnişi de kıran Rus güçleri kentin kontrolünü tamamen sağlamıştı. Rusya bir sonraki hedefine ulaşmaya çok yakın.

Zira Rus güçlerinin kuşattığı kentlerden biri olan Severodonetsk için Ukrayna'dan flaş bir karar geldi.

UKRAYNALI VALİ ACI HABERİ PAYLAŞTI

Luhansk Bölge Valisi Serhiy Haidai yaptığı açıklamada, Ukrayna kuvvetlerinin yaklaşık yüzde 80'i Rus kuvvetleri tarafından kontrol edilen şehirde büyük kayıplar verdikten sonra geri çekildiğini söyledi.

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Rus güçleri, önemli sanayi kentleri Severodonetsk ve Lysychansk'ı kuşatmış ve bu kentlere doğru taarruza geçmişti.

HEM RUSYA HEM UKRAYNA İÇİN KİLİT ÖNEME SAHİP

Eğer Rusya Severodonetsk ve Lysychansk'ı ele geçirirse, bu durumda Luhansk bölgesinin tamamının denetimini almış olacak.

Savaştan önce 100 binden fazla kişiye ev sahipliği yapan Severodonetsk, büyük ölçüde tahliye edildi. Ancak yetkililer kentte hala sivillerin bulunduğunu belirtiyor.

ZELENSKİ İLK DEFA AÇIKLADI

Bölgedeki durumu 'çok zor' şeklinde tarif eden Zelenski, ordunun her gün 60 ila 100 arasında kayıp verdiğini belirtti.

Newsmax'e konuşan Ukrayna Devlet Başkanı şu ifadeleri kullandı;

'Ukrayna'nın doğusundaki durum çok zor. Her gün 60 ila 100 asker kaybediyoruz ve çatışmalarda 500 kadar yaralı veriyoruz.'

Zelenski bu açıklama ile bölgedeki askeri kaybı ilk defa bu kadar net bir şekilde ifade etmiş oldu.

PUTİN NEDEN DONBAS'I KONTROL ETMEK İSTİYOR?

Putin, hiçbir zaman kanıt gösterememiş olsa da uzun süredir Ukrayna'nın ülkenin doğusunda soykırım yaptığına dair iddiaları dile getiriyordu.

24 Şubat'ta savaş başladığında, doğudaki bölgelerin üçte ikisi Ukrayna'nın kontrolündeydi. Geri kalanı 2014'teki savaştan bu yana Rus yanlıları tarafından tek taraflı ilan edilmiş; Rusya destekli küçük özerk bölgeler olarak varlığını sürdürüyordu.

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Savaşın başlamasından birkaç gün önce Putin, bu iki bölgenin tümünün Ukrayna'dan bağımsızlığını kabul ettiğini açıkladı.

Eğer Rusya bu iki bölgeyi de tamamen ele geçirirse, bu Putin'e büyük bir "başarı" imkanı vermiş olur. Bir sonraki adım da Donbas'ı ilhak etmek olur.

Tıpkı 2014'te tartışmalı ve uluslararası alanda kabul edilmeyen bir referandumla Kırım'da yaptığı gibi...

Rusya'nın "kuklası" durumundaki Luhansk bölgesi lideri, daha şimdiden "ileride yapılacak bir referandumdan" bahsetmeye başladı.

Elbette ki şu an savaşın devam ettiği bir bölgede referandumdan ya da herhangi bir oylamadan bahsetmek bir hayli garip görünüyor.