İki haftadır gören yok… Göreve Putin getirmişti: Savaşın lideri general nerede?

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Rusya’nın Suriye'deki savaşa katılmış ve bu ülkedeki eylemleri nedeniyle savaş suçlusu ilan edilmiş General Aleksandr Dvornikov yıllar sonra Ukrayna savaşıyla yeniden gündeme gelmişti.

Dvornikov, Rusya’nın Kiev'e yönelik saldırıları başarısız olduktan sonra nisan ayında Putin tarafından Rus ordusuna liderlik etmesi için seçilmişti.

Kulislere bomba gibi düşen habere göre namlı general iki haftadır ortalarda yok. Bu da Putin’in kendi eliyle göreve getirdiği komutanını yine kendisinin görevden almış olabileceği söylentilerine yol açtı.

General Aleksandr Dvornikov'un iki haftadır görülmediği iddiası ABD’li yetkililer tarafından ortaya atıldı. ABD, Dvornikov'un Donbass’a karşı yürütülen saldırının da tıpkı Kiev’de olduğu gibi başarısızlığa doğru yol aldığını gören Putin tarafından görevden alınmış olabileceğini iddia ediyor.

Rusya'nın kötü şöhretli generali iki haftadır kayıp

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İDDİALAR DOĞRUYSA SAVAŞI KİM YÖNETİYOR?

Bu iddialar doğruysa şu an Rusya’nın Ukrayna’daki savaşını kimin yönettiği de meçhul hale geliyor.

General Dvornikov gerçekten Putin tarafından kovulduyduysa adı artık Karadeniz filosu komutanı Amiral Igor Osipov ve Batılı yetkililerin savaş alanındaki başarısızlıklar nedeniyle görevden alındığını söylediği 1. Muhafız Tank Ordusu lideri Korgeneral Sergei Kisel gibi meslektaşlarıyla birlikte anılacak.

Öte yandan Rusya genelkurmay başkanı General Valery Gerasimov'un da kayıp olduğuna inanılıyor ve Putin onun kaderine karar verirken görevden uzaklaştırıldığı söyleniyor.

Bu haberler Ukrayna'nın öldürdüğünü iddia ettiği dokuz generalin ve üç aydan biraz fazla süren savaşta öldüğü doğrulanan düzinelerce diğer üst düzey subayın üzerine gelince Rus ordusu içindeki karmaşa daha da belirgin hale geliyor.

Dvornikov'un ortadan kayboluşu ilk olarak Amerikan yetkililerinin işgalin durumu hakkında verdiği bir brifingden sonra New York Times tarafından bildirildi.

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Rusya'nın Donbass'ta da Kiev’de yaptığı hataları tekrarladığına inanılıyor. Uzamanlar, Kiev'i almak için baskı yaparken askerlerin aşağılanması, ordunun farklı kolları arasındaki koordinasyon eksikliği ve ilerlemenin "ağır" temposu da dahil olmak üzere Rusya’nın "aynı hataları" tekrarladığını söylüyorlar.

General Dvornikov, Putin'in elinden sayısız ödül almıştı

KİEV'DEKİ HATALAR DONBASS'TA DA TEKRARLANDI

Rus pilotların hâlâ Ukrayna hava sahasına girmeyi reddettiklerini, bunun yerine füzeleri ateşlemeyi ve vurulma korkuları nedeniyle hızla çıkmayı tercih ettikleri de bölgeden gelen haberler arasında.

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Gökyüzünde kontrolünün olmaması, Putin'in yerdeki kuvvetlerinin, ev yapımı insansız hava araçları da dahil olmak üzere Ukrayna'nın kendi hava kuvvetlerinin saldırılarına maruz kalması anlamına geliyor.

Yetkililer, birliklerin Mariupol'u ele geçirmesi ve Severodonetsk'te kazanımlar elde etmesiyle, Donbass'taki ağır topçu ve nispeten kısa tedarik hatlarının yine de bazı bölgelerinde Rusya'ya üstünlük sağladığını söyledi.

Ancak ABD Başkanı Biden'ın dün Ukrayna'ya göndereceğini açıkladığı gelişmiş ABD roket topçuları, Rusya Ukrayna'ya doğru ilerlerken ikmal hatlarını genişletecek. Bu da sahada Ukrayna’ya büyük bir avantaj sağlayabilir.

Gözlemciler, General Dvornikov'un atanmasından sonra Rus ordusu unsurları arasındaki koordinasyonun bir miktar düzeldiğini, ancak generalin ordunun işleyişindeki "temel kusurları" düzeltemediğini söyledi.

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Putin ve Savunma Bakanı Şoygu savaş konusunda oldukça zorlandıkları bir duruma düştü...

DVORNİKOV KİMDİR?

General Dvornikov, Rusya'nın silahlı kuvvetlerinin komutanı olarak uzun, kanlı ve korkunç bir üne sahip.

2016'dan itibaren Dvornikov, Rusya'nın Suriye iç savaşına müdahalesini denetledi. Bu süre zarfında kimyasal silahlar ve ayrım gözetmeyen hava saldırıları kullanıldı; bu da binlerce sivilin ölümüne neden oldu.

1961'de doğan Dvornikov, kariyerine Sovyet Askeri Okulu'nda başladı, ardından 1978'de Sovyet Ordusu'na katıldı. 1982'de mezun olduğu Moskova Yüksek Komuta Eğitim Okulu'nda da ileri eğitim gördü.

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O zamandan beri, Sovyet ve ardından Rus ordusunda rütbelerini yükseltti, çeşitli bölümlerde üst düzey görevlerde bulundu ve 2005 yılında Genelkurmay Askeri Akademisi'nden mezun oldu.

2008 yılında Doğu Askeri Bölge komutan yardımcısı ve ardından Merkez Askeri Bölge kurmay başkanı olarak görev yapmadan önce 5. Kızıl Bayrak Ordusu'nun komutasını üstlendi.

Dvornikov’un Suriye'de savaş suçu işlediğine dair birçok rapor bulunuyor

RAPORLAR: SURİYE'DE SAVAŞ SUÇU İŞLEDİ

Eylül 2015'te Moskova'nın ülkeye müdahalesinin başlangıcında Suriye'deki Rus Silahlı Kuvvetleri'nin ilk komutanı oldu ve 2016'da Suriye'deki askeri operasyonunun sorumluluğunu üstlendi.

Merkezi İngiltere'de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne (SOHR) göre, Eylül 2017'nin sonunda, Rus hava saldırılarında yaklaşık dörtte biri çocuk olmak üzere 5.703 sivil ve binlerce savaşçı öldü.

Dvornikov’un Ukrayna'da komutayı devraldığından bu yana, nisan ayı başlarında Kramatorsk tren istasyonuna tahliye etmeye çalışırken yedisi çocuk 59 kişiyi öldüren bir füze saldırısını planladığı düşünülüyor.