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Zelenski’den BBC’ye şok açıklama… Bu sözler deprem etkisi yarattı! ‘Rusya, halkını nükleer saldırıya hazırlıyor’

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#Volodimir Zelenski#Nükleer Tehdit#RUSYA
Zelenski’den BBC’ye şok açıklama… Bu sözler deprem etkisi yarattı ‘Rusya, halkını nükleer saldırıya hazırlıyor’
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2022 08:28

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş tüm şiddetiyle sürerken, Rus lider Putin’in son zamanlarda sıkça nükleer silah kullanma tehditlerini dile getirmesi dünyada büyük bir korku dalgası yarattı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski’nin konuyla ilgili yaptığı açıklama ise tabiri caizse gündeme bomba gibi düştü…

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son zamanlarda ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nda atom bombası atarak bir 'emsal' oluşturduğunu söyleyerek, dünyayı defalarca nükleer silah kullanmakla tehdit etti.

Analistler, bunların kullanılmasının hâlâ son derece olası olmadığını düşünürken, Batılı yetkililer tehditleri ciddiye alıyor ve Rusya'yı, savaş alanında daha küçük, taktik bir nükleer silah kullanmaya hazırlanabileceğine dair herhangi bir işaret için izliyor.

Zelenski’den BBC’ye şok açıklama… Bu sözler deprem etkisi yarattı ‘Rusya, halkını nükleer saldırıya hazırlıyor’
BIDEN KIYAMET UYARISI YAPMIŞTI

ABD Başkanı Joe Biden da benzer şekilde Putin'in bu tür tehditler hakkında 'şaka yapmadığına' inandığını söyledi. Hatta Biden, geçtiğimiz günkü konuşmasında yaşanacak nükleer bir felaketin dünyaya ‘kıyameti’ yaşatacağını ve insanlığın 1962’den beri (Küba füze krizi) böyle bir tehlikeye en çok şu anda yaklaştığının altını çizdi.

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Ukrayna lideri Zelenski de Rusya'nın kendi halkını nükleer bir saldırıya hazırlamaya başladığını söylüyor ancak Putin'in bunu henüz bunu yapmaya hazır olmadığını da sözlerine ekliyor.

BBC'ye konuşan Volodimir Zelenski, bu tür hazırlıkların 'çok tehlikeli' olduğunun altını çizdi.

Ancak Rusya'nın nükleer silah kullanıp kullanmama konusunda bir karar verdiğini düşünmediğini de ifade etti.

Zelenski’den BBC’ye şok açıklama… Bu sözler deprem etkisi yarattı ‘Rusya, halkını nükleer saldırıya hazırlıyor’
"PUTİN HENÜZ KARAR VERMEDİ"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün yaptığı açıklamada, Rus hükümetinin nükleer silah kullanmanın temellerini attığını söyledi ve bu tür silahların kullanılıp kullanılmaması konusunda bir karar verildiğini düşünmediğini, ancak bunun hakkında konuşmanın bile 'tehlikeli' olduğunu da sözlerine ekledi.

BBC'ye konuşan Zelenski, Rusya'nın bir hafta önce Moskova tarafından ilhak edilen toprakları geri aldığı Ukrayna'nın karşı saldırısının ardından Rus güçlerinin geri çekildiği Ukrayna'da bir nükleer saldırı için 'toplumunu hazırlamaya' başladığını söyledi.

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Zelenski, nükleer savaş ihtimali hakkında “Bu çok tehlikeli” diyerek hem Rusya’yı hem de dünyayı uyardı.

"BATIYI VAZGEÇİRMEK İÇİN YAPIYORLAR"

Ukrayna lideri bu tür endişeleri paylaştığını belirtmekle birlikte, bunun Batılı ulusların Ukrayna'yı destekleme konusunda iki kez düşünmelerini sağlamak için tasarlanmış bir Rus tehdidi olduğunu ve bu konuda kaderci olmak için bir sebep olmadığını da belirtti.

Zelenski “Bunu yapmaya, kullanmaya hazır değiller. Ama iletişim kurmaya başlarlar. Kullanıp kullanmayacaklarını kendileri de bilmiyorlar” dedi ve ekledi “Bence bunun hakkında konuşmak bile tehlikeli.”

Zelenski, Rusya'nın mart ayı başlarında işgal ettiği Ukrayna'nın Zaporijya nükleer santralindeki eylemleriyle zaten dünyayı tehdit ettiğini söyledi.

Zelenski’den BBC’ye şok açıklama… Bu sözler deprem etkisi yarattı ‘Rusya, halkını nükleer saldırıya hazırlıyor’
"YAPACAKLARINI ZATEN ZAPORİJYA'DA YAPTILAR"

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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı başkanı geçen ay santraldeki durumun 'savunulmaz' olduğunu söylemiş ve “Nükleer bir kazadan bir adım uzaktayız” sözleriyle durumun ciddiyetini anlatmıştı.  

Bu uyarılar, 1986 yılında yaşanan Çernobil felaketini hatırlatmış ve büyük bir korku yaratmıştı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, müttefiklerini, her türlü nükleer baskıyı caydırmak için Rusya'ya ek yaptırımlar uygulamaya şu sözlerle çağırdı:

“Dünya, Rus işgalcilerin eylemlerini acilen durdurabilir. Dünya bu gibi durumlarda yaptırım paketini uygulayabilir ve nükleer santralden çıkmaları için her şeyi yapabilir.”

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#Volodimir Zelenski#Nükleer Tehdit#RUSYA