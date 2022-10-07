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Gören bir daha bakıyor… 25 yıldır tırnaklarını kesmeyen kadın rekorlar kitabına girdi!

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#Guinness Rekorlar Kitabı#En Uzun Tırnak#Diana Armstrong
Gören bir daha bakıyor… 25 yıldır tırnaklarını kesmeyen kadın rekorlar kitabına girdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2022 17:10

ABD’li bir kadın 25 yıldır kesmediği tırnakları sayesinde artık adını dünya tarihine yazdırdı. Guinness Rekorlar Kitabı’na giren kadın gündelik hayatını ve tırnakları yüzünden yaşadığı zorlukları anlattı…

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64 yaşındaki Diana Armstrong, rekor kıran tırnaklarını en son 1997 yılında kesti. Yani 64 yaşındaki Diana Armstrong’un tırnaklarına 25 yıldır hiç tırnak makası değmedi.

Diana’nın tırnakları toplamda tamı tamına bin 306 santimetre. Bir okul otobüsü uzunluğundaki rekor tırnakların sahibi kadın, bu yüzden işini bıraktığını söylüyor.

Gören bir daha bakıyor… 25 yıldır tırnaklarını kesmeyen kadın rekorlar kitabına girdi
25 YILDIR KESİLMEYEN TIRNAKLAR!

Guinness'e konuşan Diana ‘pençelerini’ 15-20 şişe oje kullanarak boyamanın dört ila beş saat sürdüğünü ve onları törpülemesi için ahşap işleme aleti kullandığını anlatırken “Yaklaşık 22 yıldır bir manikür salonuna gitmedim. Benim geldiğimi gördüklerinde, 'Oh hayır' derlerdi” diye şaka yapıyor.

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Diana uzun tırnaklarını sevse de buzdolabının kapısını açmaya çalışmak ve tırnakları arabaya sığmadığı için artık araba kullanamamak gibi dezavantajları da var.

Gören bir daha bakıyor… 25 yıldır tırnaklarını kesmeyen kadın rekorlar kitabına girdi
PANTOLONUNUN FERMUARINI ÇEKEMİYOR, DIŞARIDA TUVALETE GİDEMİYOR

Ama Diana’nın hayatındaki zorluklar bununla da bitmiyor. Kot pantolonunun fermuarını kapatmakta veya teneke kutularını açmakta zorlanan Diana yerden para alması gerektiğinde sadece kâğıt paraları alabiliyor ancak bozuk paraları tırnakları yüzünden alamıyor.

Bu işler için genellikle ayaklarını kullandığını itiraf eden Diana en büyük sıkıntıyı ise dışarıda olduğu zamanlarda tuvaleti gelirse yaşıyor. Rekortmen kadın maalesef umumi tuvaletlerin kapısını kapatmakta ve lavabolarında elini yıkamakta zorlandığı için tuvalete giremiyor.

Diana, dışarıdayken kendisine yönelen bakışlara artık alışmış ve insanların sık sık ona etkileyici tırnaklarının fotoğraflarını çekip çekemeyeceklerini sorduğunda rahat davranıyor. Eskiden gördüğü ilgiden çekiniyor olsa da ama şimdi tırnaklarıyla arası iyi.

Gören bir daha bakıyor… 25 yıldır tırnaklarını kesmeyen kadın rekorlar kitabına girdi
“TIRNAKLARIMI UZATTIĞIMDA AKLIMA KIZIM GELDİ”

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Diana Armstrong’un kırdığı rekorun ardındaysa bir trajedi yatıyor.

Diana, kızı Latisha 16 yaşında astım krizinden trajik bir şekilde öldüğünde, tırnaklarını bir daha asla kesmeyeceğine yemin etmiş.

Çünkü Latisha, her hafta sonu Diana'nın tırnaklarına manikür yaparmış ve Diana bu yüzden, kızının ani kaybından sonra yas tutmaya ve tırnaklarına kimseyi dokundurmamaya başlamış.

Gören bir daha bakıyor… 25 yıldır tırnaklarını kesmeyen kadın rekorlar kitabına girdi
"KIZIM İÇİN YAPTIM, VAZGEÇMEM"

Diana “Sanırım o [Latisha] benimle gurur duyardı çünkü o benim tırnaklarımı yapan son kişiydi.” diyor.

Diana’dan önce Teksaslı Ayanna Williams, dünya rekorunu elinde tutuyordu, ancak geçen yıl tırnaklarını otuz yıl uzattıktan sonra kesmeye karar verdi.

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Ama Diana, tırnaklarını asla kesmeme konusunda kararlı.

“Tırnaklarım benim bir parçam. Onları kesmeyi asla hayal edemiyorum.”

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