Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Zelenski’den açıklama: Müzakerenin tek yolu Rusların çekilmesi

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Ukrayna#Savaş
Zelenski’den açıklama: Müzakerenin tek yolu Rusların çekilmesi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2022 07:00

G20 Zirvesi öncesi önemli mesajlar veren Ukrayna lideri Zelenski, barış müzakerelerini başlamasının Rusya’nın tamamen çekilmesine bağlı olduğunu vurguladı.

Haberin Devamı

Endonezya’da 15-16 Kasım’da düzenlenecek G20 Zirvesi yaklaşırken, Ukrayna savaşını Batılı ülkelerle pazarlık yoluyla bitirmenin formülünü aramaya başlayan Rusya’ya Kiev’den sert yanıt geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaşı sona erdirecek müzakerelerinin başlayabilmesi için Rusya’nın Ukrayna topraklarından tamamen çekilmesi gerektiğini açıkladı.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Ukrayna halkının başka formülü kabul etmeyeceğinin altını çizen Zelenski, “Rusya’nın ülkemizden nasıl çekileceği de gelecekteki müzakereler açısından önemli. Kendileri çekilirse farklı bir masa, biz onları çarpışarak kovarsak farklı bir müzakere masası kurulacak. Seçecekleri yol sadece bizimkini değil, kendi geleceklerini de belirleyecek” dedi. Rusya’nın Ukrayna altyapısına düzenlediği saldırıların 9 bölgede 4 milyon insanı elektriksiz bıraktığını vurgulayan Zelenski, “Rusya, halkımızı bu tür yöntemlerle dize getireceğini düşünüyorsa yanılıyor” dedi. Rusya’nın seferberliğin tamamlandığı açıklamasına değinen Zelenski. “Bence acele etmesinler. Yakında ikinci bir seferberlik dalgasına ihtiyaçları olacak” diye konuştu.

Önceki gün Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Kremlin’in 21 Eylül’de ilan ettiği kısmi seferberlik çerçevesinde 300 bin kişinin silah altına alma sürecinin tamamlandığını açıklamıştı.

Haberin Devamı

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Kiev, Harkiv, Dnipro ve Lviv... Pek çok Ukrayna kenti Rus füzelerinin hedefi oldu
daha fazla video içinKiev, Harkiv, Dnipro ve Lviv... Pek çok Ukrayna kenti Rus füzelerinin hedefi oldu

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#Ukrayna#Savaş

BAKMADAN GEÇME!

Otobüste yerini vermeyen kadından çok daha fazlası... Milyonların kahramanı gerçek Rosa Parksı gündeme taşıyan belgesel

'Otobüste yerini vermeyen kadın'dan çok daha fazlası... Milyonların kahramanı 'gerçek' Rosa Parks'ı gündeme taşıyan belgesel

#Rosa Parks
Elondan bahsederken ağlamıştı... İşte Muskın hedef alıp ilk günden Twitterdan kovduğu Vijaya Gadde

Elon'dan bahsederken ağlamıştı... İşte Musk'ın hedef alıp ilk günden Twitter'dan kovduğu Vijaya Gadde!

#Vijaya Gadde
ABDde vücut geliştirme skandalı Kadın sporcuların taciz iddiaları kan dondurdu

ABD'de vücut geliştirme skandalı! Kadın sporcuların taciz iddiaları kan dondurdu

#Vücut Geliştirme

BAKMADAN GEÇME!

Otobüste yerini vermeyen kadından çok daha fazlası... Milyonların kahramanı gerçek Rosa Parksı gündeme taşıyan belgesel

'Otobüste yerini vermeyen kadın'dan çok daha fazlası... Milyonların kahramanı 'gerçek' Rosa Parks'ı gündeme taşıyan belgesel

#Rosa Parks
Elondan bahsederken ağlamıştı... İşte Muskın hedef alıp ilk günden Twitterdan kovduğu Vijaya Gadde

Elon'dan bahsederken ağlamıştı... İşte Musk'ın hedef alıp ilk günden Twitter'dan kovduğu Vijaya Gadde!

#Vijaya Gadde
ABDde vücut geliştirme skandalı Kadın sporcuların taciz iddiaları kan dondurdu

ABD'de vücut geliştirme skandalı! Kadın sporcuların taciz iddiaları kan dondurdu

#Vücut Geliştirme