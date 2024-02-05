Zelenski sinyali verdi: Sıfırlama gerekli!

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Ukrayna'da Genelkurmay Başkanı Valeri Zalujni'nin görevden alınacağı yönündeki spekülasyonlar sürerken, Devlet Başkanı Zelenski'den çok konuşulacak bir açıklama geldi.

ZELENSKİ VE GENELKURMAY BAŞKANI ARASINDA KRİZ

Zelenski'nin 'Demir General' olarak tanınan Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeri Zalujni'nin istifasını istediği ancak generalin bu talebi reddettiği iddiası geçtiğimiz hafta gündemine bomba gibi düşmüştü.

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan bilgilere göre ikili yaklaşık iki yıldır devam eden Rus işgali konusunda anlaşmazlık yaşıyor.

Zelenski'nin Zalujni'nin demeçlerinden rahatsızlık duyduğu ve Ukrayna'nın karşı saldırının başarısızlıkla sonuçlanması nedeni ile Zalujni'yi suçladığı ileri sürülüyor.

Zalujni'nin kamuoyu yoklamalarından Zelenski'ye rakip olabilecek şekilde güçlü çıkmasının da Ukraynalı lideri rahatsız ettiği düşünülüyor.



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Zelenski Pazar günü verdiği bir röportajda görevden alma iddialarına da değindi. Planının tek bir kişiyi değiştirmenin ötesine geçeceğini,birliklerde köklü bir değişiklik yapmayı planladığını ve bunun Rus birliklerini geri püskürtme çabalarını destekleyeceğini söyledi:

"Bu Ukrayna'yı yönetecek insanlarla ilgili bir mesele. Sıfırlama gerekli. Sadece ordudan değil , devlet yönetiminde de değişiklikten bahsediyorum."

İtalyan devlet televizyonuna konuşan Zelenski savaşı kazanmak için herkesin aynı yönde ilerlemesi gerektiğini vurguladı ve "Cesaretimiz kırılmamalı, doğru ve pozitif enerjiye sahip olmalıyız, olumsuzluklar evde bırakılmalı" dedi.



Ukrayna'nın geçen yıl başlattığı 'karşı saldırının' sınırlı kazanımlar elde etmesi hem ülkede hem de Batılı müttefikler arasında hayal kırıklığına neden olmuştu.

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Zalujni geçtiğimiz Kasım ayında Economist için kaleme aldığı bir makalede savaşın yıpratan bir evreye girdiğini yazmış bu da Zelenski'nin tepkisini çekmişti.



Savaşın başlangıcında Kiev'e ilerleyen Rus güçlerini püskürten, güney ve kuzeydoğuda kaybedilen toprakların geri alındığı başarılı operasyonları yöneten Zalujni Ukraynalıların takdirini kazandı.

Zalujni'nin görevden alınacağı iddiaları sosyal medyada tepkiye neden olurken, Kiev yönetimi başkomutanın yeni görevi ya da yerine hangi ismin geleceğine dair bir açıklama yapmadı.

Öte yandan sivil ve askeri idare arasındaki krizin, emir komuta zincirindeki güveni zedelediği ve cephedeki askerlerin moralini etkilediği belirtiliyor.