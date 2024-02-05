Türk İHA'larına bir talip daha... Komşu Bakan Fidan'ın sözleri ile duyurdu

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ile Mısır arasındaki normalleşme süreci kapsamında Mısır’ın Türkiye’den insansız hava aracı (İHA) almasının gündemde olduğunu söyledi.

“Mısır ile ilişkilerimizi normalleştirme süreci büyük ölçüde tamamlanmış durumda” diyen Fidan, bu durumun Libya ile ilişkilerde olumlu etkisini gösterdiğini aktardı.

Fidan'ın açıklamaları Yunan ve Ortadoğu basınında geniş yer buldu.

Yunan In.gr bu gelişmeyi 'Erdoğan'ın yakında ziyaret edeceği Mısır'a insansız hava aracı sağlayacak' manşeti ile okurlarına duyurdu.

Haberde Fidan'ın 'Onlara insansız hava araçları tedarik etmek üzere bir anlaşma yaptık. Akdeniz'in güvenliği için Mısır'la ciddi ilişkiler kurmamız gerekiyor' ifadeleri öne çıkarıldı.

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Ethnos 'Türkiye Dışişleri Bakanı, Mısır'a insansız hava aracı satışının da duyurusunu yaparak, Akdeniz'in güvenliği ve enerjisi için normalleşmenin gerekli olduğunu söyledi' dedi.

Arab News 'Türkiye Mısır'a insansız hava aracı sağlamayı kabul etti' başlıklı haberinde şu değerlendirmede bulundu;

'Suriye, Libya, Azerbaycan ve Ukrayna'daki çatışmalara etkilerinin ardından Türk insansız hava araçlarına yönelik uluslararası talep arttı.'

CNN Yunanistan Fidan'ın ikili ilişkiler hakkındaki açıklamalarını öne çıkardı.

'Fidan: Yunanistan'la pozitif gündeme odaklanıyoruz' başlığını atan CNN Yunanistan haberinde 'Fidan, Yunanistan ile Türkiye arasında sorunların varlığını kabul etti ve ardından iki liderliğin sorunları bir kenara bırakıp ilerleme kaydedilebilecek konularda iş birliği yapmayı tercih ettiğini vurguladı' ifadelerine yer verdi.

Ahram 'Türk bakan Türkiye'nin Mısır'a İHA sağlamayı kabul ettiğini söyledi' dedi.

Al Mayadeen 'Türkiye Dışişleri Bakanı, Mısır'la normalleşme sürecinin büyük ölçüde tamamlandığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır ziyaretiyle taçlandırılacağını söyledi' dedi.

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ALMAN BASINI KRİTİK ZİRVEYİ YAZDI

Alman Bild ise Fidan'ın Erdoğan-Putin zirvesini doğruladığını yazdı.

Haberde 'Dışişleri Bakanı kesin bir tarih vermedi. Basında çıkan haberlere göre Rus lider 12 Şubat'ta Türkiye'ye gelmesi bekleniyor' denildi.

Alman gazete kritik zirve için 'Türkiye, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırı savaşının Şubat 2022'de başlamasından bu yana Putin'in ziyaret edeceği ilk NATO üyesi olacak' değerlendirmesinde bulundu.

Focus 'Türkiye, Rusya Devlet Başkanı Putin'in yaklaşan ziyaretini doğruladı' dedi.