ABD'den İsrail'e bir yardım daha

ABD'li Senatörler, sınır uygulama politikasını, Ukrayna, İsrail ve ABD'nin diğer müttefiklerine yönelik savaş zamanı yardımı ile birleştiren, 118 milyar dolarlık bir paket yayınladılar.





Yeni tasarı aynı zamanda ABD savunma sanayisine yatırım yapacak, İsrail'e 14 milyar dolar askeri yardım gönderecek, Asya-Pasifik'teki müttefiklere yaklaşık 5 milyar dolar yönlendirecek ve Ukrayna ve Gazze'deki çatışmalarda yakalanan sivillere insani yardım sağlayacak.