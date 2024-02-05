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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Hamas'tan ateşkes açıklaması! ABD Başkanı Biden'a soğuk duş... İsrail'e desteği pahalıya patladı

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#Hamas#İsrail#Dünya
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Hamastan ateşkes açıklaması ABD Başkanı Bidena soğuk duş... İsraile desteği pahalıya patladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2024 08:39

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Tel Aviv'in en büyük destekçisi konumundaki ABD Başkanı Biden'a kendi ülkesinden kötü bir haber geldi. Son anket sonuçlarını yayınlayan ABD basını Biden'ın tarihi bir düşüş yaşadığını yazdı. Biden'ın oylarındaki bu tarihi düşüşte aslan payı uyguladığı İsrail politikasından kaynaklandı.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Eski ABD'li general, İsrail'in Gazze'deki başarısının 'çok sınırlı' olduğunu söyledi
Eski ABDli general, İsrailin Gazzedeki başarısının çok sınırlı olduğunu söyledi

ABD Merkez Komutanlığı eski komutanı Orgeneral Frank McKenzie, İsrail'in Gazze'deki hedeflerinde bugüne kadar elde ettiği başarıyı 'çok sınırlı' olarak nitelendirdi. McKenzie 'Kendilerine, içeri girdiklerinde siyasi kademeli ve askeri liderlik kademesini ortadan kaldırma hedefi koydular. İkisini de yapmakta başarılı olmadılar' dedi.

Beyaz Saray, Biden'ın Netanyahu'yu 'kötü adam' olarak adlandırdığını yalanladı

Politico haber sitesinde Pazar günü yayınlanan bir köşe yazısına göre, ABD Başkanı Joe Biden, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu özel konuşmalarında "kötü bir adam" olarak nitelendirdi. Beyaz Saray sözcüsü Andrew Bates, Biden'ın Netanyahu'dan bu şekilde bahsettiğini yalanlayarak, 'Başkan bunu söylemedi, söylemez de' dedi.

Netanyahu: UNRWA'nın yerini almanın zamanı geldi

Netanyahu, İsrail'in Hamas öncülüğündeki 7 Ekim saldırısına 12 personelinin katıldığı yönündeki iddialarının ardından uluslararası topluma Birleşmiş Milletler Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nı (UNRWA) değiştirme çağrısında bulundu.

Ordu, ABD'nin Yemen'de Husi kontrolündeki bölgelere beş füze vurduğunu bildirdi

ABD ordusu, Amerikan kuvvetlerinin Yemen'de biri kara saldırısı için, diğerleri gemileri hedef almak için hazırlanan beş füzeye hava saldırısı düzenlediğini söyledi.

Biden'a soğuk duş: Rekor düşüş
Bidena soğuk duş: Rekor düşüş

NBC tarafından Pazar günü yayınlanan yeni anket verilerine göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın onay notları ülkede Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde düşmeye devam ederek yüzde 37 gibi rekor bir düşük seviyeye ulaştı.


Biden'ın kayıplarında aslan payı uyguladığı İsrail politikasından kaynaklandı. 10 seçmenden 3'ünden azı onun İsrail-Hamas savaşındaki yönetimini onaylıyor.


NBC verileri, varsayımsal bir seçimde eski Başkan Donald Trump'ın yüzde 47 oy alacağını, Biden'ın ise yüzde 42 oy alacağını gösterdi.

ABD'den İsrail'e bir yardım daha

ABD'li Senatörler, sınır uygulama politikasını, Ukrayna, İsrail ve ABD'nin diğer müttefiklerine yönelik savaş zamanı yardımı ile birleştiren, 118 milyar dolarlık bir paket yayınladılar.


Yeni tasarı aynı zamanda ABD savunma sanayisine yatırım yapacak, İsrail'e 14 milyar dolar askeri yardım gönderecek, Asya-Pasifik'teki müttefiklere yaklaşık 5 milyar dolar yönlendirecek ve Ukrayna ve Gazze'deki çatışmalarda yakalanan sivillere insani yardım sağlayacak.

IDF, Lübnan'daki Hizbullah hedeflerini vurduğunu açıkladı

IDF'den yapılan açıklamaya göre, Lübnan topraklarındaki Hizbullah hedeflerini vurdu. Açıklamalarda sıralanan hedefler arasında operasyonel komuta merkezi, gözlem noktası ve askeri bina da yer alıyor.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineEski ABD'li general, İsrail'in Gazze'deki başarısının 'çok sınırlı' olduğunu söyledi
timelineBeyaz Saray, Biden'ın Netanyahu'yu 'kötü adam' olarak adlandırdığını yalanladı
timelineNetanyahu: UNRWA'nın yerini almanın zamanı geldi
timelineOrdu, ABD'nin Yemen'de Husi kontrolündeki bölgelere beş füze vurduğunu bildirdi
timelineBiden'a soğuk duş: Rekor düşüş
timelineABD'den İsrail'e bir yardım daha
timelineIDF, Lübnan'daki Hizbullah hedeflerini vurduğunu açıkladı
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#Hamas#İsrail#Dünya

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