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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
ABD Merkez Komutanlığı eski komutanı Orgeneral Frank McKenzie, İsrail'in Gazze'deki hedeflerinde bugüne kadar elde ettiği başarıyı 'çok sınırlı' olarak nitelendirdi. McKenzie 'Kendilerine, içeri girdiklerinde siyasi kademeli ve askeri liderlik kademesini ortadan kaldırma hedefi koydular. İkisini de yapmakta başarılı olmadılar' dedi.
Politico haber sitesinde Pazar günü yayınlanan bir köşe yazısına göre, ABD Başkanı Joe Biden, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu özel konuşmalarında "kötü bir adam" olarak nitelendirdi. Beyaz Saray sözcüsü Andrew Bates, Biden'ın Netanyahu'dan bu şekilde bahsettiğini yalanlayarak, 'Başkan bunu söylemedi, söylemez de' dedi.
Netanyahu, İsrail'in Hamas öncülüğündeki 7 Ekim saldırısına 12 personelinin katıldığı yönündeki iddialarının ardından uluslararası topluma Birleşmiş Milletler Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nı (UNRWA) değiştirme çağrısında bulundu.
ABD ordusu, Amerikan kuvvetlerinin Yemen'de biri kara saldırısı için, diğerleri gemileri hedef almak için hazırlanan beş füzeye hava saldırısı düzenlediğini söyledi.
NBC tarafından Pazar günü yayınlanan yeni anket verilerine göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın onay notları ülkede Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde düşmeye devam ederek yüzde 37 gibi rekor bir düşük seviyeye ulaştı.
Biden'ın kayıplarında aslan payı uyguladığı İsrail politikasından kaynaklandı. 10 seçmenden 3'ünden azı onun İsrail-Hamas savaşındaki yönetimini onaylıyor.
NBC verileri, varsayımsal bir seçimde eski Başkan Donald Trump'ın yüzde 47 oy alacağını, Biden'ın ise yüzde 42 oy alacağını gösterdi.
ABD'li Senatörler, sınır uygulama politikasını, Ukrayna, İsrail ve ABD'nin diğer müttefiklerine yönelik savaş zamanı yardımı ile birleştiren, 118 milyar dolarlık bir paket yayınladılar.
Yeni tasarı aynı zamanda ABD savunma sanayisine yatırım yapacak, İsrail'e 14 milyar dolar askeri yardım gönderecek, Asya-Pasifik'teki müttefiklere yaklaşık 5 milyar dolar yönlendirecek ve Ukrayna ve Gazze'deki çatışmalarda yakalanan sivillere insani yardım sağlayacak.
IDF'den yapılan açıklamaya göre, Lübnan topraklarındaki Hizbullah hedeflerini vurdu. Açıklamalarda sıralanan hedefler arasında operasyonel komuta merkezi, gözlem noktası ve askeri bina da yer alıyor.