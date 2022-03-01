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Zelenski, sığınaktan tüm dünyaya seslendi: Durum çok ciddi, bir filmin içinde değilim

#Zelenski#Ukrayna#İşgal
Zelenski, sığınaktan tüm dünyaya seslendi: Durum çok ciddi, bir filmin içinde değilim

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski, CNN International'a Kiev'de sığınaktan özel bir röportaj verdi. Biden, ABD Başkanı Joe Biden'a çağrı yaparak, yarın yapacağı 'Birliğin Durumu' konuşmasında Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yönelik güçlü ve 'faydalı' bir mesaj vermesini istedi.

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Rusya Ukrayna savaşının altıncı gününde kan dökülmeye devam ediyor, masum siviller ölüyor. Kiev Yönetimi, Rus güçlerinin saldırılarına direnirken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski dünyaya mesajlar vermeye devam ediyor.

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CNN International'a Kiev'deki bir sığınaktan röportaj veren Zelenski, "Durum çok ciddi, bir filmin içinde değilim" dedi. Zelenski, "Simgesel olan ben değilim. Ukrayna'nın simgesel olduğunu düşünüyorum. Ukrayna Avrupa'nın kalbidir ve şimdilerde inanıyorum ki Avrupa, Ukrayna'yı dünya için özel bir şey olarak görüyor. Bu nedenle dünya bu özel şeyi kaybedemez" ifadelerini kullandı.

Barış görüşmelerine ilişkin konuşan Zelenski, "Duruma ilişkin konuşmaya başlama kararı aldılar. Gerçekten ben de istiyordum ve onları teşvik ettim, yapmalısınız, her şeyden önce herkes savaşmayı durdurmak ve beş, altı gün öncesindeki noktaya dönmek zorunda. Yapabileceğiniz temel şeyler olduğunu düşünüyorum ve bu çok önemli bir nokta. Bunları yaparsanız ve taraflar hazırsa, bu demektir ki barışa hazırlar. Eğer hazır değilseniz, bu zamanı boşa harcıyorsunuz demektir" dedi.

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CNN muhabiri Matthew Chance'in "Zamanınızı boşa harcadığınızı ya da onların hazır olduğunu düşünüyor musunuz" sorusuna ise Zelenski, "Göreceğiz" yanıtını verdi.

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