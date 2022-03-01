Son dakika haberi: Johnson: Putin iki şeyi yanlış hesapladı

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Konuşmasında "Bizim için 5. madde son derece önemlidir" diyen Stoltenberg, "Geçen haftalarda Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı saldırıya cevaben savunma mevcudiyetimiz havada, karada, denizde arttırdık. 100 farklı jetimiz alarma, 30 farklı lokasyonda görevlerini yapıyorlar. 130 gemi Baltık Denizi'nden Akdeniz'de doğru geçti. İngiltere, ABD ve diğer müttefikler de ittifakımız doğu tarafına doğru güçlerini gönderiyorlar. İlk defa NATO Mukabele Kuvvetlerini de harekete geçiriyoruz. Her şekilde çatışmayı önlemek ve barışı korumak isteriz. NATO savunmaya yönelik bir kuruluştur. Putin'e savaşı bitir ve askerlerini Ukrayna'dan çek diyoruz" dedi.





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JOHNSON: PUTİN İKİ ŞEYİ YANLIŞ HESAPLADI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, birincil gündemlerinin insanı yardım olduğunu belirterek, "Çok açık cevap vereceğim bu soruya. Elbette insanların duygusal olarak bu çatışmayla ilgili çok yoğun şeyler hissettiklerini anlayamıyorum. Bizim ülkemizde uluslararası çatışmalarla ilgili kanunlar var. NATO savunma ittifakıdır. Herhangi bir NATO üyesinin Rusya ile aktif bir çatışmaya girmesi düşünmesi çok büyük bir adım olur. Hiçbir üye devlet böyle bir şey düşünmüyor. Gündemimizde insani yardım sunmak var, savunmaya yönelik askeri yardım sunmak var. Putin, iki şeyi yanlış hesapladı. Bir, Ukrayna'nın direnç gücünü yanlış hesapları. İkinci olarak da Batı birliğini gücünü yanlış hesapladı" dedi. Harkiv'de olanlar Saraybosna'nın bombardımanını hatırlatıyor bana. Masum insanlar karşı uygulanan gaddarlığı hatırlatıyor bana.







"UKRAYNA'DA GÖRDÜĞÜMÜZ TABLO ÇOK KORKUNÇ"



Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Ukraynalılar'ın Rus güçlerine karşı direniş göstereceklerini söyleyerek, "Ukrayna'da gördüğümüz hakikaten çok korkunç bir tablo. Attıkları adımları görüyoruz ve gitgide bu krizin gerilimi artırıyoruz. 'Şehirler düşer mi düşmez mi?' ilgili sorunuz, Ukraynalıların motivasyonunu gözardı etmiş oluyoruz. Şehirlerini korumak için ciddi motivasyonları var. O yüzden Ukraynalılar direniş gösterecekler" ded.