Yüzyıllık gizem çözüldü! İşte büyük Giza Piramitleri'nin bilinmeyen sırrı ...

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Mısır'a giden turistlerin bir numaralı adresi olan Giza Piramitleri'ni çevreleyen bir çok gizem olsa da akıllardaki en büyük soru piramidin nasıl inşa edildiğine yönelikti.

TONLARCA AĞIRLIKTA 2.3 MİLYON DEV TAŞ NASIL TAŞINDI?

Yapımının üzerinden 4 binden fazla yıl geçen piramitleri inceleyen araştırmacılar ağırlığı en fazla15 tonu bulan 2.3 milyon taş bloğun inşaat alanına nasıl getirildiğini keşfetti.

Çin ve Mısır'dan araştırmacılarla çalışan Fransız ekip piramitleri çevreleyen kaya katmanlarını analiz etti. Bu analiz araştırmacıların piramidin yapılışına ilişkin bir zaman çizelgesi oluşturmalarına yardımcı oldu.



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Piramitlerin bulunduğu alanın uydu görüntüleri

NİLİN UZUN SÜREDİR KAYIP OLAN KOLU KHUFU BAŞ ROLDE

Yeni kanıtlar, 'Khufu dalı' olarak bilinen Nil nehrinin uzun süredir kayıp olan kolunun, piramitlerin inşa edildiği alana yakın bir yere aktığını ve M.Ö 600 civarında kuruduğunu ortaya koydu.

Mısırlı işçiler uçsuz bucaksız ovanın ortasına inşa ettikleri piramit için ihtiyaç duydukları yaklaşık 2.3 milyon taşı teknelere doldurdu ve bu nehir üzerinden taşıdı.



National Academy of Science (2022)

Araştırmacılara göre, Nil nehrinin kayıp kolu olmasaydı, Giza Piramitleri'nin inşa edilmesi imkansız olurdu. Çünkü işçiler onlarca ton ağırlığındaki taşları ortalama 800 km taşımak zorunda kalacaktı.

4 BİN YILLIK KANIT

Tüm dünyayı heyecanlandıran keşif Kızıldeniz'den gelen tekneleri tanımlayan 4 bin yıldan daha eski bir papirüsteki metinle destekleniyor.



Araştırma ekibi Giza taşkın yatağındaki bitki örtüsü modellerini kullanarak nehrin su seviyelerinin düşüşünü ve yükselişini inceledi.

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Bataklık bitkileri ve ıslak arazilerde, göl kenarlarında yetişen bitki kanıtları incelendiğinde kayıp Khufu dalının bölgede yeterince uzun süre yüksek seviyelerde kaldığı ortaya çıktı. Bu da teknelerin nehir üzerinde hareket edebileceği anlamına geliyor.



Araştırma ekibi

BABA-OĞUL-TORUN... DÖNEMİN 3 BÜYÜK FİRAVUNU TARAFINDAN İNŞA EDİLDİ

Büyük Giza piramitleri, milattan önce 2490 ve 2550 yılları arasında dönemin üç büyük firavunu tarafından yaptırıldı. Piramitlerin en büyüğü olan Keops Firavun Khufu, ortanca piramit Firavun Khafre ve en küçük piramit Firavun Mnkaure tarafından inşa ettirildi. Baba, oğul ve torun firavunların üçünün mezarı da bu bölgede yer alıyor.

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PİRAMİTLERİN EN ESKİSİ VE EN BÜYÜĞÜ

Keops piramidi Dünyanın Yedi Harikası arasında da en eski yapı.

Firavun Khufu tarafından yaptırılan Keops piramidi, Mısır’daki piramitlerin en büyüğü ve en eskisi olarak kabul ediliyor. 3 bin yıl boyunca dünyanın en yüksek yapısı olma rekorunu koruyan bu piramit 230 metre genişliğinde ve 147 metre uzunluğunda.

YAPIMI 20 YIL SÜRDÜ, BİNLERCE İŞÇİ ÇALIŞTI

Antik Yunan tarihçisi Herodot, bu piramidi tamamlamanın 20 yıl aldığını ve inşaatta yaklaşık 100 bin kişinin çalıştığını yazmıştır. Ancak arkeologların yaptığı incelemelere göre piramit 20 bin Mısırlı işçi tarafından tamamlanmıştır.

İnşaat alanına Nil nehrinin uzun süredir kayıp olan kolu Khufu sayesinde taşınan taş blokların önceden kesilip bölgeye nakledildiği düşünülüyor. Kiraçtaşı ve granitten yapılan taşların ortalama ağırlığı 2.5 ton. Ancak bazılarının ağırlığı 15 tona kadar çıkabiliyor.



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Bu taşların inşaat alanına nasıl getirildiğinin ortaya çıkması büyük bir gizemi ortadan kaldırsa da piramitlerin inşasına ilişkin hala soru işaretleri var.

Ortaya atılan bir çok teoriye rağmen Mısır piramitleri gizeminin korumaya devam ediyor ve her yıl dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin göz bebeği olmaya devam ediyor.