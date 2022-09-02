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Tüm dünya izledi… Arjantin’de akılalmaz anlar: Eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner’e suikast girişimi!

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#Arjantin#Suikast#Cristina Fernández De Kirchner
Tüm dünya izledi… Arjantin’de akılalmaz anlar: Eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner’e suikast girişimi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2022 09:46

Arjantin'de bir kişi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner'a silahlı saldırı girişiminde bulundu. Saldırı anı kameralara yakalanırken sosyal medyada paylaşılan video büyük ses getirdi…

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Arjantin'de güçlü bir figür olan Fernández de Kirchner, 2007-2015 yılları arasında kendi eyaleti Santa Cruz'da başkanlık yaptığı iki dönem boyunca yol sözleşmeleriyle ilgili olarak yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı.

Savcı Diego Luciani geçen hafta, suçlu bulunursa 12 yıl hapis cezası almasını talep ederek, Fernández de Kirchner'in Buenos Aires'teki evinin önü de dahil olmak üzere Arjantin genelinde yaygın protestoların yaşanmasına sebep olmuştu.

Luciani bunun üzerine kendisine yöneltilen ‘kışkırtma’ suçlamalarının siyasi amaçlı olduğunu söyledi.

Tüm dünya izledi… Arjantin’de akılalmaz anlar: Eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner’e suikast girişimi
Fernández de Kirchner, olaydan dakikalar önce taraftarlarına imza dağıtıyordu

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GELECEK YIL YENİDEN CUMHURBAŞKANI OLABİLİR

Eski Cumhurbaşkanı Fernández de Kirchner'in gelecek yıl yapılacak genel seçimlerde Senato ve muhtemelen Cumhurbaşkanlığı için aday olması bekleniyor.

Bu yıl Arjantin'deki muhalif politikacılar arasında sözlü şiddetin seviyesi endişe verici bir şekilde arttı ve bu tartılmalar genel olarak mahkemede Fernández de Kirchner aleyhine açılan yolsuzluk suçlamaları etrafında şekilleniyor.

Hatta bazı aşırı muhalif politikacılar, başkan yardımcısı için ölüm cezasının yeniden getirilmesi çağrısında bulundular.

Yaşanan korkunç suikast girişimi ise Cristina Fernandez’in taraftarların günlerdir mahkemede aleyhinde açılan yolsuzluk suçlamalarını protesto etmek için toplandığı evinin dışında yaşandı ve anbean televizyon kameraları tarafından kaydedildi.

Tüm dünya izledi… Arjantin’de akılalmaz anlar: Eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner’e suikast girişimi
SİLAHI YÜZÜNE DOĞRULTTU!

Kirchner'e tabancayla yakın mesafeden hedef alan adam, olay yerinde yaka paça gözaltına alındı.

Arjantin gazetesi Clarín, saldırganın 35 yaşında ve Brezilyalı olduğunu yazdı.

Fernández, ateşli silahın beş mermisi olduğunu ve 'tetiğin çekilmesine rağmen ateş almadığını' söyledi.

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Suikasttan kıl payı kurtulan Fernández “Yaşamı ve demokrasiyi savunmak için bugünü ulusal bayram ilan ediyorum” dedi.

Ancak Brezilyalı saldırganın silahını kadının yüzüne dayadığı anlar dünyada büyük infial yarattı.

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Tüm dünya izledi… Arjantin’de akılalmaz anlar: Eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner’e suikast girişimi
SALDIRGAN BREZİLYALI

Arjantin Cumhurbaşkanı Alberto Fernández, ulusal bir yayında “Bir adam kafasına ateşli silah doğrulttu ve tetiği çekti” dedi. “Cristina hâlâ hayatta çünkü henüz anlayamadığımız bir nedenden dolayı silah... ateşlenmedi.”

Alberto Fernández, yaşananları 1983'te 'demokrasiyi geri kazandığımızdan bu yana yaşanan en ciddi olay' olarak nitelendirdi ve siyasi liderleri ve genel olarak toplumu olayı kınamaya çağırdı.

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Korkunç görüntülerde adamın taraftarları itip kaktığı, silahını Fernández de Kirchner'in yüzüne doğrulttuğu ve görünüşe göre teklediği anlaşılan bir atış yapmaya çalıştığı görülüyor.

Olayda, Arjantin'in önde gelen siyasi figürü Fernández de Kirchner'in yüzünü kapattığı ve kendini korumak için kamburlaştığı görülüyor.

Tüm dünya izledi… Arjantin’de akılalmaz anlar: Eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner’e suikast girişimi
"1983'TEN BERİ YAŞANAN EN KORKUNÇ AN"

Arjantin’in bir diğer eski Cumhurbaşkanı olan Mauricio Macri “Neyse ki başkan yardımcısına zarar vermeyen bu son derece ciddi saldırı derhal soruşturulmalıdır.” dedi.

Arjantin dışişleri bakanı Santiago Cafiero ise “Kirchner’i öldürmek istediler” diye tweet attı. “Bu, demokrasinin geri dönüşünden bu yana en ciddi siyasi şiddet eylemidir.”

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#Arjantin#Suikast#Cristina Fernández De Kirchner

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