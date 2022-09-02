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Ukrayna savaşında son durum: Emri Zelenski vermişti... Bedeli ağır oldu!

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#Zelenski
Ukrayna savaşında son durum: Emri Zelenski vermişti... Bedeli ağır oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2022 08:59

6 ayı geride bırakan savaşta roller değişti. Herson yönüne doğru taarruza geçen Ukrayna Rus mevzilerine doğru ilerleyişini sürdürürken bölgedeki son durum ile ilgili flaş açıklamalar geldi. İşte Ukrayna savaşından son gelişmeler...

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile 24 Şubat sabahı başlayan savaş son sürat devam ediyor.

Rus ordusu savaşın ilk gününde hedefini ülkenin başkenti Kiev olarak belirlemiş, aylarca süren mücadelenin ardından Ukrayna'nın kalbini düşürememişti.

Daha sonra hedefini Ukrayna'nın doğusuna çeviren Rusya son birkaç gündür savunma pozisyonunda.

Zira Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin emri ile Herson yönüne doğru başlayan taarruz savaşta rollerin değişmesine neden olmuş durumda.

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Herson şehrinin yaklaşık 23 kilometre güneybatısındaki Pravdyne, Nova Dmytrivka ve Tomyna Balka'yı ele geçirdiği belirtiliyor.

Ancak bölgeden gelen haberler Ukrayna'nın bu askeri kazanım için ciddi askeri kayıplar vermek zorunda kaldığı yönünde.

Özellikle Rus basını Ukrayna güçlerinin ciddi kayıplar verdiği yazarken İngiliz Express gazetesi bu gelişmeyi 'Ukraynalı askerler güneydeki Ruslardan toprakları geri almanın bedelini ağır ödüyor' başlığı ile okurlarına duyurdu.

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Ukrayna da Rus kayıplarını yaptığı resmi bilgilendirme ile dünyaya duyurdu. Newsweek'te yer alan habere göre, Ukrayna ordusu son 24 saate sadece bu bölgede 201 Rus askerinin öldürüldüğünü açıkladı.

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BBC RUS KAYIPLARINI AÇIKLADI

Rusya aylardır askeri kayıpları açıklamaya yanaşmıyor. BBC'ye göre Rusya, Ukrayna'nın işgali başladığından bu yana 900'den fazla seçkin askeri uzmanını kaybetti.

Moskova konu ile ilgili ilk ve son resmi açıklamasını 2 Mart'ta yapmıştı. Söz konusu açıklamada Rusya'nın savaştaki asker kaybı 498 olarak açıklanmıştı. Bu veri o tarihten sonra hiç güncellenmedi.

22 yaşındaki Ukraynalı bir askerin İngiliz The Telegraph verdiği demeç bölgedeki çatışmaların boyutunu gözler önüne seriyor.

Adı açıklanmayan asker 'Ellerindeki her şeyi bize karşı kullanıyorlar. Ekipmanları çok ama adamları az' dedi.

FAHRİ KONSOLOS AÇIKLADI: YÜZLERCE ÖLÜ VAR

Al Jazeera'ya konuşan Yunanistan'ın Herson fahri konsolosu Pantelis Boubouras bölgedeki çatışma ile ilgili '1.000 Ukraynalı ve 1.500 Rus'un öldürüldüğünü duyrdum' dedi.

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TAARRUZ EMRİNİ ZELENSKI VERDİ

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Zelenski, Herson yönüne başlatılan saldırıdan sadece birkaç saat sonra Kırım'ı geri alma sözü vermişti.

Herson'un geri alınması işgal altındaki diğer şehirler için de umudu artıracak. Ayrıca kentin alınması Zelenski'nin işaret ettiği Kırım yolunun da açılmasını da sağlayacak.

Bu nedenle Herson 'Kırım'ın anahtarı' olarak da nitelendiriliyor. Ukrayna bir an önce bu bölgeyi geri alarak Kırım yolunu açmak için mücadele ediyor.

Zira askeri uzmanlar kış aylarında ilerlemenin daha da zorlaşacağı yorumunda bulunuyor.

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#Zelenski

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