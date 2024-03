Yüzündeki lekeleri 'normal' sanıyordu, aldığı teşhisle çok büyük bir şok yaşadı! Hayatını kurtaran bir televizyon programı oldu

Haberin Devamı

Catherine Smartt'ın hayatı 29 Ocak'ta aldığı bir haberle altüst oldu.

Aslına bakılırsa, Avustralya'nın Geelong şehrinde yaşayan 40 yaşındaki podcast sunucusu Smartt'ın hikayesi Ekim 2022'de başladı. Üç çocuk annesi Smartt, o dönemde yüzünde cilt lekesine benzeyen iki küçük nokta fark etti.

Ardından Ocak 2023'te hamile kaldı. Yüzündeki lekelerle ilgili danıştığı doktorları, başlangıçta Smartt'a bunun hormonal değişikliklerden olduğunu söyledi.

Ancak zamanla noktaların görünümü değişti ve boyutları büyüdü. Ne var ki Smartt'ın yüzündeki noktalar klasik melanoma tanımına uymuyordu. Renkleri koyu değildi, ele gelen bir şişlik yoktu ve dokusu pürüzlüydü.

BAŞTA 'ENDİŞELENMEYE GEREK YOK' DİYE DÜŞÜNDÜ

Smartt, iki yıl boyunca neredeyse her gün arabada ruj sürerken kendini filme kameraya çekip sosyal medyada paylaşmış ve farkında olmadan cildindeki değişiklikleri belgelemişti.

Haberin Devamı

"Yüzümde aynı şekilde görünen başka noktalar da vardı, dolayısıyla kanser olduğuna dair hiçbir belirti yoktu" diyen Smartt, Ekim ayında doğum yaptı. Hamilelik sürecinde ve doğumdan sonra ciltte değişiklikler yaşanmasının yaygın bir durum olduğunu bilen Smartt, "Kendi kendime, 'Bunlar hamile olduğum için oluyor. Endişelenmeye gerek yok' diye düşündüm" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Smartt, The Kardashians'ı izlemeye devam ediyordu. Programda Khloe Kardashian kendi "cilt kanseri yolculuğunu" anlatıyordu. Kısa süre önce cilt kanseri teşhisi almış olan Kardashian, kanserli noktanın görüntülerini de programda paylaşmıştı. Kardashian'ın kanserli bölgesinin tıpkı kendisininki gibi göründüğünü gören Smartt, şaşkınlığa uğradığını belirterek şöyle devam etti:

"Şanslıydım çünkü her gün yüzümü takip ediyordum. Dahası, tüm cilt kanserlerinin benlere benzemediğini öğrenmiştim. Doğumdan sonra cildimdeki lekenin küçülmesini bekledim ama olmadı."

DOKTORU HEMEN BİYOPSİ YAPTI

Haberin Devamı

İki ay sonra hamilelikle ilgili bir konu için doktor kontrolüne giden Smartt, görüşme sırasında noktayı da sordu. Lekelerin görüntüsünden kaygılanan doktoru hemen biyopsi yaptı ve Smartt'a 1'inci evre cilt kanseri teşhisi kondu.

Smartt, "Tanrı'ya şükür, kontrol ettirmeye öncelik verdim. Lekenin üzerini kapatmaktan bıkmıştım ama ya kabul etseydim ya da '40 yaşındayım, normal bu' deseydim" ifadelerini kullandı.

"Anne olunca çocuklarınıza korktuğunuzu veya bir şeylerin ters gittiğini gösteremiyorsunuz. Onlar için güçlü olmanız gerekiyor" diyen Smartt, kendi annesine o ilkokuldayken 4'üncü evre melanoma teşhisi konduğunu anlattı. Annesi bugün hâlâ hayatta olsa da o zamanlar çok korktuğunu belirten Smartt, çocuklarının da aynı korku ve endişeli hissetmesini istemediğini belirtti.

Haberin Devamı

Smartt, hastalığını erken teşhis etmenin iyi haber olduğunu ancak ertesi gün çocuklarından en büyüğü okula başlayacağı için konuyu ikinci plana atmak zorunda kaldığını ifade etti.

İKİ KEZ BIÇAK ALTINA YATTI

Hemen bir cerrahla görüşen Smartt, lekeyi ve çevresindeki dokuyu çıkarmak için ameliyat oldu. Ancak cerrah yeterli miktarda dokuyu çıkardığından 'tatmin olmadığı' için bir hafta sonra yeniden bıçak altına yattı.

Küçücük bir nokta için yüzünden çok büyük bir doku alındığını da sözlerine ekleyen Smartt, bunun melanoma teşhisinden daha sarsıcı olduğunu söyledi.

Ameliyat sonrası dayanılmaz ağrılar yaşayan Smartt, "yüzü baltayla kesiliyor gibi" hissettiğini ifade etti. Dahası şu an Smartt'ın yüzünde gözünün iç köşesinden ağzına kadar uzanan çapraz bir yara izi var.

Haberin Devamı

Smartt, "Özellikle dudaklarımı çok beğenirdim ama artık simetrik değiller. Artık aynada kendimi tanıyamıyorum. Ayrıca çok fazla çekmeleri halinde gözümün aşağıya sarkması riski de vardı. Artık dokunduğumda kendi yüzüm gibi hissetmiyorum" diye konuştu.

"ÇOCUKLARINIZ KADAR KENDİ SAĞLIĞINIZA DA ÖNCELİK VERİN"

Smartt, bu zorlu süreçte en kötü anlarından birini ameliyat sonrasında yaşadı. "Ya doktorlarıma bu lekeleri kontrol ettirmeseydim?" diye düşünmeye başlayan Smartt, "Aklıma delice şeyler geliyor. Çocuklarımın annesiz kalacağı düşüncesi beni gerçekten çok etkiliyor" dedi ve ekledi:

"Sanırım 20'li yaşlarımda olsaydım buna şu anki 40'lı yaşlarıma kıyasla çok farklı tepki verirdim. Çocuk yetiştirirken cesur görünmeli ve onların yanında olmalısınız. Avustralya güneşi o kadar ölümcül ki cildimiz buna dayanacak şekilde gelişmedi."

Haberin Devamı

Smartt, şimdilerde birkaç ayda bir tüm vücut cilt kontrolleri ve kan testleri yaptırıyor. Bunu hayatının geri kalanında da yapmaya devam edeceğini söyleyen Smartt, kendine olan güvenini kaybettiğini ve 'dünyadan saklanmak' istediğini belirtti. Toplum içinde sık sık yere baktığını, yüzündeki bandajı kapatmak için büyük güneş gözlükleri ve şapkalar taktığını anlatan Smartt, "Dışarı çıkmak istemediğim için evde çok fazla zaman geçiriyorum. Ama tekrar makyaj yapabileceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum. Kendim olabilmeyi, ruj videoları çekmeyi ve yeni güzellik ürünleri denemeyi özledim" dedi.

Smartt, melanomayla ilgili farkındalığı artırmak, cilt kanserinin her zaman "çirkin, siyah bir ben" olarak görünmediğini insanlara anlatmak istediğini de belirtti ve şunları söyledi:

"Çocuklarınız kadar kendi sağlığınıza da öncelik verin. Anneler için günlük hayhuya kapılmak kolaydır. Ama siz de bir o kadar önemlisiniz. Eğer kendinize iyi bakmazsanız, çocuklarınız sizden mahrum kalacaklar. Bunun sonuçları çok büyük. Bu yüzden cildinizi kontrol ettirin ve ona iyi bakın. Bu hafife alınacak bir şey değil. Bu büyük ölçüde bir ölüm kalım durumudur. Bir şeyi kontrol ettirmenin ne zararı var? Daha sonra bilmektense erken bilmek daha iyidir."

The Daily Mail'in "I thought the little brown dot on my face was a sign of ageing - then I was diagnosed with cancer" başlıklı haberinden derlenmiştir.