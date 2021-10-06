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Yüzüklerin Efendisi ekibinin Harvey Weinstein'dan intikamı

#Harvey Weinstein#Yüzüklerin Efendisi#Peter Jackson
Yüzüklerin Efendisi ekibinin Harvey Weinsteindan intikamı

Yüzüklerin Efendisi Serisinin başrol oyuncusu Elijah Wood, filmdeki orklardan birinin taciz skandalı ile gündeme düşen Harvey Weinstein'dan esinlenerek yapıldığını açıkladı.

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Yüzüklerin Efendisi serisinde Frodo Baggins'i oynayan 40 yaşındaki yıldız Elijah Wood, Armchair Expert adlı podcast’de Dax Shepard ile konuşurken, şu anda cinsel saldırı suçlarından dolayı davaları devam eden, gözden düşmüş film patronunun bir canavarın arkasındaki ilham kaynağı olduğunu açıkladı.

BİR TÜR PROTESTO

Elijah Wood, yönetmen Peter Jackson'ın Yüzüklerin Efendisi filmlerini çekerken onunla yaşadığı zorluklardan sonra Harvey Weinstein'a bir ork modelleme kararı aldığını söyledi.

Hollywoodu ayağa kaldırmıştı... Tacizci yapımcı teslim oluyor

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Orklar, filmde goblinlere benzeyen kurgusal insansı canavarlar  ve deforme olmuş alacalı yüzlere sahipler. Elijah Wood,  "Ork maskelerinden biri bir tür protesto olarak Harvey Weinstein'a benzemek üzere tasarlandı.” dedi.

YÖNETMENLE SORUNLAR YAŞAYINCA SELAM GÖNDERMENİN YOLUNU BULDULAR

Weinstein'ın film şirketi Miramax, doksanlarda Yüzüklerin Efendisi'nin ilk haklarına sahipti, ancak yönetmen
 Peter Jackson ile çok sayıda sorun yaşadı.

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Oscarlı ünlü Hollywood yapımcısı Harvey Weinsteina cinsel taciz suçlaması

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Yeni Zelanda doğumlu film yapımcısı ve ekibi, filmleri yeni bir anlaşma için New Line Cinema'ya götürmeyi başardığında, Orklar aracılığıyla Weinstein'a bir nevi selam göndermenin yolunu buldu.

Wood hangi Ork'un film patronu gibi görünecek şekilde tasarlandığını belirtmese de, Lawrence Makoare'nin canlandırdığı Cadı-Kral'ın teğmeni Gothmog, Weinstein’la en çarpıcı benzerliği taşıyor gibi görünüyor.

Yüzüklerin Efendisi ekibinin Harvey Weinsteindan intikamı


ÇOK SAYIDA CİNSEL SALDIRI SUÇLAMASI

Aralarında Ashley Judd gibi ünlü oyuncuların da bulunduğu 80'den fazla kadın, Weinstein'ın tecavüzüne ya da tacizine maruz kaldığını söylemişti. Weinstein'ı karşı karşıya olduğu 11 cinsel saldırı suçlamasından davaları devam ediyor...

Harvey Weinstein kimdir

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#METOO HAREJETİ ONU SAYESİNDE YÜKSELMİŞTİ

Özellikle 1990 ve 2000'li yıllarda yapımcılığını üstlendiği filmlerin başarısıyla 'Hollywood'un en etkili ismlerinden birisi' olarak anılan ancak skandal sonrası gözden düşen Weinstein hakkında ortaya çıkanlar, önce ABD'de, ardından da dünya genelinde #MeToo (Ben de) hareketinin yayılmasına yol açmış, çok sayıda kadın başlarına gelen cinsel saldırı olaylarını kamuoyuyla paylaşmıştı.

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#Harvey Weinstein#Yüzüklerin Efendisi#Peter Jackson